«Внимание всем»: включение сирен отменили на Алтае

Однако, как стало известно altapress.ru, в Алтайском крае запуска сирен не будет. Это подтвердили в краевом главке МЧС.
Жители должны были услышать сигнал «Внимание всем», используемый для информирования при ЧС.
Причины отмены указал сайт ИА Хакасия.
«По указанию МЧС России, в связи со сложной геополитической обстановкой и проведением специальной военной операции, комплексные проверки готовности систем оповещения населения, запланированные на 5 октября, отменяются во всех субъектах страны.
Перехвата каналов СМИ и включения сирен не будет.