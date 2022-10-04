4 октября
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Политика

«Внимание всем»: включение сирен отменили на Алтае

Техническую проверку готовности систем оповещения планировали провести в Алтайском крае 5 октября.

Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Анна Зайкова

Однако, как стало известно altapress.ru, в Алтайском крае запуска сирен не будет. Это подтвердили в краевом главке МЧС.

Жители должны были услышать сигнал «Внимание всем», используемый для информирования при ЧС.

Причины отмены указал сайт ИА Хакасия.

«По указанию МЧС России, в связи со сложной геополитической обстановкой и проведением специальной военной операции, комплексные проверки готовности систем оповещения населения, запланированные на 5 октября, отменяются во всех субъектах страны.

Перехвата каналов СМИ и включения сирен не будет.

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