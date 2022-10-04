«Внимание всем»: включение сирен отменили на Алтае

Однако, как стало известно altapress.ru, в Алтайском крае запуска сирен не будет. Это подтвердили в краевом главке МЧС.

Жители должны были услышать сигнал «Внимание всем», используемый для информирования при ЧС.

Причины отмены указал сайт ИА Хакасия.