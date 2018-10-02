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Только что избранный губернатор соседнего с Алтаем региона назначил новое правительство области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, избранный губернатором 9 сентября на досрочных выборах, утвердил состав нового правительства региона. Правда, как он заявил, кадровые изменения еще возможны до конца 2018 года.

Андре Травников, губернатор Новосибирской области.
Андре Травников, губернатор Новосибирской области.
http://ведомостинсо.рф/

Постановление о новом составе правительства Новосибирского области Андрей Травников подписал еще 28 сентября, передает сибкрай.ru. В составе правительства области — 21 человек, пишет ФедПресс. Это губернатор, два первых заместителя, четыре вице-губернатора и 14 министров, три из которых — в ранге зампреда. Но в ближайшее месяцы добавятся еще два министра.

Надо сказать, что Травников был назначен президентом врио губернатора за 11 месяцев до выборов (до этого он был мэром Вологды), и за это время уже сформировал правительство, так сказать, вчерне. Поэтому после выборов он лишь внес некоторые изменения и утвердил его официально.

Он, в частности, заменил на своих постах главу областного минздрава и вице-губернатора по АПК. Будучи врио, он назначил аграрным вице-губернатором выходца из местного отделения «Россельхозбанка» Станислава Тишурова. По каким-то причинам бывший банкир губернатора не устроил и на его местно был назначен другой. Травников не исключил, что-то конца года будут принятые и другие кадровые решения.

Травников прокомментировал на пресс-конференции 1 октября и новшество — создание министерства науки и инноваций области. Он объяснил это тем, что регион приступил к реализации проекта Академгородок 2.0. Кроме того, губернатор повысил статус департамент физкультуры и спорта до министерства, объяснив это необходимостью реализации в регионе крупных проектов.

На выборах Травников набрал 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса), победив со значительным отрывом от конкурентов. Сенатором он назначил бывшего губернатора региона Владимира Городецкого.

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