Внутриполитический блок Кремля из-за акций протеста изменит систему работы с молодежью

По данным издания, в Кремле задумались о том, чтобы сделать ее частью более глобальной задачи — воспитания и просветительской деятельности.

Реализацией новой программы займется Росмолодежь и Российское движение школьников. Их работу будет координировать АП, для чего там может появиться новое подразделение, отвечающее за воспитательную работу.

Источники издания в структурах власти неофициально признали, что тема воспитания так или иначе связана с симпатиями молодежи к оппозиции и с участием в несанкционированных акциях.

Собеседники пояснили — ответом власти должно стать вовлечение молодежи в позитивную повестку. При этом источники согласились, что со школьниками надо обсуждать и расследования, которые публикуют оппозиционеры, но споры о политике должны быть аргументированными.

Будущие специалисты по воспитательной работе в школах, прошедшие тренинг в «Артеке», сообщили изданию, что их учили не «закармливать» детей патриотизмом и поддерживать инициативы снизу, пишет polit.ru.

Внедрить

Термин «воспитание» появился в законе об образовании в середине 2020 года с подачи президента Владимира Путина. В предложенных им поправках воспитание определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения».

Внедрить воспитательные процессы в свои программы должны все образовательные учреждения уже с 1 сентября.