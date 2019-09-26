Во Франции умер бывший президент Жак Ширак, большой поклонник «Евгения Онегина»

26 сентября на 86 году жизни скончался 22-ой президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщает РБК со ссылкой агентство AFP. Причиной смерти, скорее всего, стала продолжительная болезнь, которая беспокоила политика с 2005 года.

Смерть наступила, когда экс-президент находился дома в кругу своей семьи, говорится в официальном сообщении.

Жак Ширак занимал самый высокий пост во Франции с 1995 по 2007 год. Сложив полномочия, он стал пожизненным членом Конституционного совета страны.

Ширак родился в Париже 29 ноября 1932 года. Получив высшее образование, начал карьеру госслужащего, а затем занялся политической деятельностью. В 1972 году он занял пост министра сельского хозяйства, а два года спустя стал премьер-министром, поддержав на выборах президента Жискар д’Эстена.

В 1977 году стал мэром Парижа и занимал эту должность вплоть до избрания президентом в 1995 году. Состояние здоровья Ширака ухудшилось после перенесенного в 2005 году инфаркта. Его также госпитализировали в 2010, 2015 и 2016 годах. Его последнее публичное выступление состоялось в ноябре 2014 года.

Чем еще известен Ширак?

Жак Ширак перевел на французский язык «Евгения Онегина», являлся знатоком культуры Востока, коллекционировал предметы африканского искусства. В браке с Бернадетт Шодрон де Курсель у него родились две дочери.