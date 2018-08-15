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Во всем Крыму прекращены обслуживание и выпуск Visa и MasterCard

В Крыму полностью прекращены выпуск и обслуживание карт MasterCard и Visa — последняя кредитная организация АО «Генбанк» (входит в группу банка «Россия»), поддерживавшая системы, отказалась от их обслуживания 14 августа. Сообщение размещено на сайте банка.

Банковские карточки, долги.
Банковские карточки, долги.
Михаил Смолянников

«Если вы еще не получили новую карту „Мир“, то необходимо в срок до 14 августа 2018 года получить ее в офисе АО „Генбанк“, где вам ранее выдавалась карта платежной системы Visa Int. или MasterCard». Замена на карту «Мир» производится бесплатно. Карты платежных систем «Мир» разработаны в России, не зависят от других платежных систем и полностью соответствуют требованиям мировых стандартов безопасности. Кроме того, вы можете оформить карту «Мир» Debit с возможностью бесконтактной оплаты", — говорится в сообщении.

На вопрос, почему организация решила заблокировать карты международных систем сейчас, а не сделала это раньше, как другие крымские банки, сотрудница колл-центра кредитного учреждения затруднилась ответить, пишет РБК.

«Если у клиента была действующая карта систем Visa или MasterCard, банк автоматически заменил ее на «Мир», — говорится в сообщении учреждения, пишет ФАН.

Консультант Генбанка заявила ТАСС, что карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, продолжат обслуживаться в банкоматах Генбанка.

До 2017 года кроме Генбанка карты Visa и MasterCard выпускал только банк «Рублев», но в июне Центробанк отозвал у него лицензию, пишет znak.com.

***

В декабре 2014 года Visa и MasterCard объявили о сворачивании своей работы в Крыму. Решение было принято вслед за американскими санкциями, которые запрещают американским компаниям предоставлять услуги компаниям, которые находятся на территории полуострова, признанного США аннексированным.

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