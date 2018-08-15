Во всем Крыму прекращены обслуживание и выпуск Visa и MasterCard

В Крыму полностью прекращены выпуск и обслуживание карт MasterCard и Visa — последняя кредитная организация АО «Генбанк» (входит в группу банка «Россия»), поддерживавшая системы, отказалась от их обслуживания 14 августа. Сообщение размещено на сайте банка.

«Если вы еще не получили новую карту „Мир“, то необходимо в срок до 14 августа 2018 года получить ее в офисе АО „Генбанк“, где вам ранее выдавалась карта платежной системы Visa Int. или MasterCard». Замена на карту «Мир» производится бесплатно. Карты платежных систем «Мир» разработаны в России, не зависят от других платежных систем и полностью соответствуют требованиям мировых стандартов безопасности. Кроме того, вы можете оформить карту «Мир» Debit с возможностью бесконтактной оплаты", — говорится в сообщении.

На вопрос, почему организация решила заблокировать карты международных систем сейчас, а не сделала это раньше, как другие крымские банки, сотрудница колл-центра кредитного учреждения затруднилась ответить, пишет РБК.

«Если у клиента была действующая карта систем Visa или MasterCard, банк автоматически заменил ее на «Мир», — говорится в сообщении учреждения, пишет ФАН.

Консультант Генбанка заявила ТАСС, что карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, продолжат обслуживаться в банкоматах Генбанка.

До 2017 года кроме Генбанка карты Visa и MasterCard выпускал только банк «Рублев», но в июне Центробанк отозвал у него лицензию, пишет znak.com.

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В декабре 2014 года Visa и MasterCard объявили о сворачивании своей работы в Крыму. Решение было принято вслед за американскими санкциями, которые запрещают американским компаниям предоставлять услуги компаниям, которые находятся на территории полуострова, признанного США аннексированным.