Во всем мире закрылись посольства Израиля. Как это отразится на россиянах

Дипломатические представительства Израиля по всему миру закрылись, сообщило посольство в Москве на своей с странице в Facebook.

Израиль и Палестина в мирное время.

Причина — разногласия с израильским министерством финансов.

Впервые с истории Израиля закрыты штаб-квартира МИДа в Иерусалиме и 103 посольства и консульства по всему миру. Положение о прекращении работы вступило в силу в час ночи по израильскому времени 30 октября.

«В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные главой Минфина 21.07.2019 договоренности… мы вынуждены закрыть посольство. Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что новые установленные Минфином указания нарушают «существующий уже несколько десятилетий порядок», пишет polit.ru.

«Верните денежки»

По информации Times of Israel, разногласия с Минфином касаются выплат сотрудникам диппредставительств. Финансовое ведомство заявило, что нужно изменить систему возмещения расходов и налогообложения. Изменения предложено ввести в действие задним числом — дипломатам придется вернуть «тысячи долларов» полученных ранее компенсаций.

Израиль и Палестина в мирное время. Мария Стрыгина

Сорванный визит президента РФ

Израильские дипломаты давно жалуются на условия труда и низкую зарплату, которая не менялась 17 лет, пишет издание.

Раз в несколько лет дипломаты устраивают по этому поводу забастовки.

В январе 2011 года в связи с одной из таких акций сорвался визит в Израиль президента РФ Дмитрия Медведева. В ходе той акции дипломаты добились повышения зарплаты и компенсационных выплат для 900 сотрудников МИДа.

Как скажется мера на россиянах

Для россиян забастовка специалистов диппредствительства ничего не меняет. Все потому, что между Россией и Израилем уже несколько лет действует безвизовый режим (находиться на территории чужого государства без документа можно до 90 дней).

Израиль и Палестина. Мария Стрыгина

«Людям просто нужно принять к сведению, что учреждение не работает. Это может помешать определенным юридическим моментам с обработкой документов, например оформлением наследства. Да и это не точно. Забастовка носит ограниченный характер. Маловероятно, что она продлится месяц, думаю не пройдет даже двух недель, как она закончится. Гуманитарные вопросы находятся под особым контролем. Хорошо, что у нас нет какого-то сложного или даже простого визового режима с Израилем, что позволяет нам посещать его в свободном режиме, — рассказал «Вечерней Москве» правовой эксперт Борис Пантелеев.

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем действует с 20 сентября 2008 года.