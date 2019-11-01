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Политика

Военные пенсионеры выйдут на митинг в Новосибирске

Митинг военных пенсионеров пройдет в Новосибирске 3 ноября. Проведение акции согласовано с муниципальными властями.

Новосибирск.
Новосибирск.
СС0

Военные пенсионеры, служившие в 39-й Глуховской ракетной дивизии, судебными решениями выселяются из своих квартир.

Многие прожили десятки лет в квартирах, которые считали своими, в поселке Гвардейский. Однако по документам Минобороны квартиры продолжали числиться служебными.

Сейчас военное ведомство обратилось в суд с исками о выселениях. Районный суд принял уже 33 решения о выселениях. Без жилья могут остаться еще порядка 150 семей, пишет «Росбалт».

Ранее бывшая сотрудница Глуховской дивизии РВСН, 56-летняя Наталья Мардиева обратилась к жителям Америки, Германии и Англии с просьбой помочь бывшим российским военнослужащим в приобретении жилья.

Российской власти она уже не верит.

«Я гражданин Российской Федерации, пенсионер. К этому пафосному статусу с недавнего времени с легкой руки Министерства обороны прибавился еще один статус — я бомж Российской Федерации», — сказала Мардиева.

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