Военные пенсионеры выйдут на митинг в Новосибирске

Митинг военных пенсионеров пройдет в Новосибирске 3 ноября. Проведение акции согласовано с муниципальными властями.

Военные пенсионеры, служившие в 39-й Глуховской ракетной дивизии, судебными решениями выселяются из своих квартир.

Многие прожили десятки лет в квартирах, которые считали своими, в поселке Гвардейский. Однако по документам Минобороны квартиры продолжали числиться служебными.

Сейчас военное ведомство обратилось в суд с исками о выселениях. Районный суд принял уже 33 решения о выселениях. Без жилья могут остаться еще порядка 150 семей, пишет «Росбалт».

Ранее бывшая сотрудница Глуховской дивизии РВСН, 56-летняя Наталья Мардиева обратилась к жителям Америки, Германии и Англии с просьбой помочь бывшим российским военнослужащим в приобретении жилья.

Российской власти она уже не верит.