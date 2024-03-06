6 марта
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Политика

Военные посетили склад Wildberries для постановки сотрудников на учет

Военные следователи посетили склад Wildberries в Екатеринбурге с проверкой.

Армия.
Армия.
unsplash.com

30 сотрудников маркетплейса поставят на воинский учет, сообщает Ura.ru.

На учет будут поставлены работники-мигранты, которые получили гражданство РФ, указывает Газета.Ru.

Ранее алтайские комиссариаты начали искать получивших гражданство РФ иностранцев.

В Алейске сотрудники полиции и военкомата уже провели рейд, в ходе которого отыскали бывших иностранцев с российским гражданством, которые до сих пор не состоят на воинском учете. Трех нарушителей доставили в военный комиссариат.

Новые граждане РФ моложе 27 лет будут призваны в ряды Вооруженных сил, а остальным предложат заключить контракт. Подобные рейды будут продолжаться.

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