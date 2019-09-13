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Политика

В условиях штормовой Арктики моряки-североморцы открыли новый остров

Комплексная экспедиция Северного флота (СФ) на Землю Франца-Иосифа подтвердила появление нового острова площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.

Экспедиция на Земле Франца Иосифа.
Экспедиция на Земле Франца Иосифа.
vk.com/mil

Гидрографическая группа Комплексной экспедиции зафиксировала и нанесла данный факт на морские карты, сообщает РИА Новости.

«Спустя 145 лет после того, как нога человека впервые ступила на этот участок суши, военнослужащие Северного флота и ученые Русского географического общества убедительно доказали наличие безымянного пролива шириной около 500 метров и острова Литтрова площадью около 200 квадратных километров», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Моряки-североморцы совместно с учеными Русского географического общества в тяжелых условиях штормовой Арктики сумели высадиться вблизи мыса Флигели и установить на одном из скальных выступов флаг России. У основания флага была заложена «капсула времени» с посланием будущим поколениям исследователей Арктики.

Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии ещё в 2006 году предположили наличие острова и пролива там, где на современных морских и топографических картах обозначен полуостров.

Ранее гидрографическая группа Северного флота, действующая в составе комплексной экспедиции СФ на архипелаг Земля Франца-Иосифа (самый северный архипелаг страны), подтвердила открытие пяти островов площадью от 900 до 54,5 тыс. квадратных метров.

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