27 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

Военные силы США создают новый самолет «Конца света»

ВВС США заключили контракт на создание нового самолета «Судного дня», который заменит устаревающий E-4 Nightwatch, сообщило агентство Reuters.

Самолет "Судного дня" США.
Самолет "Судного дня" США.
wikipedia.org

Ядерный арсенал

Самолет позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. С него даже можно запустить баллистические ракеты наземного базирования.

На средней палубе есть командный центр, который может использоваться президентом и другими высшими должностными лицами для координации действий США в случае возможного применения ядерного оружия.

Самолет &quot;Судного дня&quot; США.
Самолет "Судного дня" США.
wikipedia.org

Российская версия

В Воронеже в 2021 году начали создавать аналогичный самолет «Конца света». Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких самолета. Они смогут действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Также судно эвакуирует высшее руководство страны.

Нюанс

У российского «Судного дня» нет ни одного иллюминатора. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.

Судный день: война, ядерные боеголовки, самолеты, хранилище. Готово ли человечество к концу света
Политика

Мировое семенохранилище

«Хранилище Судного дня» Земли — неофициальное название Всемирного семенохранилища.

Если случится ядерная война, которая уничтожит растения на Земле, то их можно будет восстановить за счет сохраненных внутри этой постройки семян, пишет mail.ru.

Строительство хранилища началось в 2006 году, а закончилось через два года. Каждая страна получила в нем свой собственный отсек.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость