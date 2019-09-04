Военные учились под Бийском маскировать комплексы «Бук-2» и оборудовать огневые позиции

По замыслу учений, противник спланировал уничтожение командного пункта и полевого лагеря ударом авиации. Определив координаты целей и высоты при помощи радаров, входящих в состав ЗРК «Бук-М2», военнослужащие произвели захват и уничтожение высокоманевренных объектов на безопасном расстоянии от лагеря и командного пункта. Кроме того, военнослужащие отработали навыки по организации обороны комплексов, их маскировки и фортификационному оборудованию огневых позиций, — сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.