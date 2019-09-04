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Политика

Военные учились под Бийском маскировать комплексы «Бук-2» и оборудовать огневые позиции

Учения зенитного ракетного соединения ЦВО прошли на полигоне «Бийский». В нем приняли участие более 500 солдат и 50 единиц техники, среди которой и ракетные зенитные комплексы «Бук-2М».

Военная техника, "Бук-М2".
Военная техника, "Бук-М2".
mil.ru

По замыслу учений, противник спланировал уничтожение командного пункта и полевого лагеря ударом авиации. Определив координаты целей и высоты при помощи радаров, входящих в состав ЗРК «Бук-М2», военнослужащие произвели захват и уничтожение высокоманевренных объектов на безопасном расстоянии от лагеря и командного пункта. Кроме того, военнослужащие отработали навыки по организации обороны комплексов, их маскировки и фортификационному оборудованию огневых позиций, — сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве также добавили, что тактические учения зенитного ракетного соединения ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае, прошли на полигоне «Бийский».

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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