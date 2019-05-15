Военным в России запретят носить гражданские награды на парадной форме

Российские военные получат возможность размещать на парадной форме лишь десять государственных орденов, медалей и иных ведомственных геральдических знаков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Парад Победы в Барнауле. 2019 год.

С мая текущего года с парадной формы уберут все гражданские награды. Ношение гражданских наград и геральдических знаков общественных организаций будет запрещено. Запрет коснется всех случаев ношения парадной формы.

Издание отмечает, что ношение большого количества гражданских наград, которые военные размещали на четырех или пяти планках, создавало негативный имидж военнослужащего.

Ряд экспертов, опрошенных газетой, положительно оценили нововведение. Они считают, что такое новшество будет способствовать повышению статуса реальных наград и их обладателя.

Введение новых правил ношения госнаград военнослужащими станет заключительным этапом в формировании нового облика парадной формы, утверждает издание.