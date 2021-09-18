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Политика

Военный закрытый Сибирский на выборах «рвет» все рекорды по явкам на выборы

18 сентября участие в голосовании в Алтайском крае приняли 324 982 избирателя, сообщает крайизбирком.

В ЗАТО Сибирский освятили боевую технику
В ЗАТО Сибирский освятили боевую технику
Александр Буров

Средняя явка в Алтайском крае по состоянию на 15:00 составила 18,25%.

По данным системы ГАС «Выборы» наиболее активно голосуют избиратели следующих муниципальных образований региона:

  • ЗАТО Сибирский — явка составила 51,2%,
  • Родинский район — 38,9%,
  • Завьяловский район — 38,3%,
  • Тюменцевский район — 31,3%.

Между тем явка на избирательных участках Чеченской Республики по итогам первого дня голосования составила 39,46%.

В Дальневосточном федеральном округе самая высокая явка на Чукотке (31,39%), в Сибирском — в Республике Тыва (39,94%), в Уральском федеральном округе самая высокая явка в Ямало-Ненецком автономном округе — 38,18%, в ПФО лидирует Республика Татарстан — 32,04%. На Северо-Западе Архангельская и Вологодская области — более 15%. В ЦФО впереди Брянская область — 25,87%, на юге страны — Республика Адыгея — 25,67%, в Северокавказском федеральном округе самые активные избиратели в Чеченской Республике — 38,89%, сообщает life.ru по итогам первого дня выборов.

О «Сибирском»

Сибирский — поселок городского типа в Алтайском крае. Является с 1995 года закрытым административно-территориальным образованием поселок Сибирский, которое с 2005 года образует городской округ ЗАТО Сибирский. Основанием для статуса ЗАТО является расположение 35-й Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии ракетных войск стратегического назначения.

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