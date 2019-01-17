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Политика
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Военнослужащим запаса запретят пользоваться социальными сетями

Минобороны РФ намерено ограничить использование соцсетей военнослужащими, ушедшими в запас. За нарушение экс-военных могут подвергнуть уголовному наказанию.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

Срок запрета на использование социальных сетей после ухода в запас может составить до пяти лет, сообщает FlashSiberia.

«Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к государственной тайне, либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах», — рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ограничение будет особенно касаться тех военнослужащих, которые служили за пределами России.

В первоначальном варианте закона «О статусе военнослужащих», который был внесен на рассмотрение в сентябре, указывалось, что его действие не будет распространяться на военных, уволенных в запас, пишет ura.ru. Но в оборонном ведомстве приняли решение ужесточить требования. Если поправки будет приняты, то нарушителям будет грозить административное или уголовное наказание.

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