Военнослужащим запаса запретят пользоваться социальными сетями

Минобороны РФ намерено ограничить использование соцсетей военнослужащими, ушедшими в запас. За нарушение экс-военных могут подвергнуть уголовному наказанию.

Срок запрета на использование социальных сетей после ухода в запас может составить до пяти лет, сообщает FlashSiberia.

«Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к государственной тайне, либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах», — рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ограничение будет особенно касаться тех военнослужащих, которые служили за пределами России.

В первоначальном варианте закона «О статусе военнослужащих», который был внесен на рассмотрение в сентябре, указывалось, что его действие не будет распространяться на военных, уволенных в запас, пишет ura.ru. Но в оборонном ведомстве приняли решение ужесточить требования. Если поправки будет приняты, то нарушителям будет грозить административное или уголовное наказание.