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Политика

Военнослужащий в Барнауле получил 10 лет колонии за уклонение

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Павлу Петрову, назначив ему наказание в виде 10 лет лишения свободы за неоднократное уклонение от прохождения службы. Об этом сообщил 2-й Восточный окружной военный суд в своем телеграм-канале.

Известно, что Павел Петров не явился на службу без уважительных причин 10 мая прошлого года после отпуска. 20 июля его обнаружили по месту жительства. Затем, 4 августа, он снова не явился из увольнения в установленный срок в воинскую часть, к которой был прикомандирован. 17 августа его вновь нашли дома.

9 сентября Петров самовольно оставил расположение воинской части и вернулся домой, где его задержали 19 сентября. Кроме того, он еще дважды самовольно оставлял воинскую часть в периоды с 26 сентября по 8 октября и с 16 октября по 22 ноября 2023 года.

По решению суда, отбывать наказание Петров будет в колонии общего режима.

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