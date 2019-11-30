Воинские звания на Украине подвели под стандарты НАТО

Закон о воинских званиях по стандартам НАТО вступил в силу на Украине, передает РИА Новости .

Часть положений закона, подписанного президентом Владимиром Зеленским, вступит в силу позже.

Тем не менее, на Украине отменяются звания старшины, прапорщика и старшего прапорщика. Зато сержантов очень много: после младшего сержанта, сержанта и старшего сержанта будут еще первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.

На украинском флоте не станет мичманов, но появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Кроме того, упраздняется название воинского соединения «полк» — вместо него теперь будет «бригада».

Напомним, что в декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса. Затем киевские власти определили вступление в НАТО в качестве цели своей внешней политики и закрепили этот курс в конституции.