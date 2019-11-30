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Политика

Воинские звания на Украине подвели под стандарты НАТО

Закон о воинских званиях по стандартам НАТО вступил в силу на Украине, передает РИА Новости.

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Часть положений закона, подписанного президентом Владимиром Зеленским, вступит в силу позже.

Тем не менее, на Украине отменяются звания старшины, прапорщика и старшего прапорщика. Зато сержантов очень много: после младшего сержанта, сержанта и старшего сержанта будут еще первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.

На украинском флоте не станет мичманов, но появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Кроме того, упраздняется название воинского соединения «полк» — вместо него теперь будет «бригада».

Напомним, что в декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса. Затем киевские власти определили вступление в НАТО в качестве цели своей внешней политики и закрепили этот курс в конституции.

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