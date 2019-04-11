Волочкова заступилась за Путина и предложила тем, кому не нравится, уезжать из России

Волочкова: Мои хорошие, все, кому здесь «не так». Вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там.
Ведущие «Эха Москвы»: 20 миллионов бедных не могут встать и уехать.
В: Знаете, что должны сделать ваши 20 миллионов бедных, которых не устраивает Путин? Они должны стать и совести своей задать вопрос…
ЭМ: Простите, их доходы ниже прожиточного минимума.
В: Пусть они работают, а не курят на завалинке бычок. Пусть они работают, и думают, что каждый из нас, что мы можем сделать для блага нашей страны? Почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний. Почему мы не можем винить сами себя?
ЭМ: Пенсионер отработал 50 лет, и ему повышают пенсионный возраст. А пенсия 11 тысяч рублей. Это в лучшем случае в Москве.
В: Почему в этом виноват президент, вы мне объясните, пожалуйста?
ЭМ: А кто виноват? Человек работал всю жизнь на заводе, трудился всю жизнь с утра до ночи, а потом выходит на пенсию, и у него пенсия 11 тысяч.
В: Вы знаете, это не самая большая проблема в нашей стране.
И я не считаю возможным в принципе обвинять нашего президента. <…> Ему одному отдуваться за все вопросы.
Вы не считаете, что кто-нибудь из вас вообще…
ЭМ: А кто? Кто несет ответственность?
В: Он один. За эти миллионы он один.
ЭМ: Так кто?
В: Ну уж точно не Ксения Собчак и не Навальный. Вы уж меня простите.
В итоге на вопрос ведущих, кто виноват в низком уровне жизни в России, Волочкова заявила: «Да виноваты люди сами». А позже добавила: «Хочется всегда сказать: „Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?“».