Волочкова заступилась за Путина и предложила тем, кому не нравится, уезжать из России

Анастасия Волочкова считает, что жители страны не должны во всех бедах обвинять только Владимира Путина. Также балерина предложила тем, кому не нравится ситуация в России, уезжать. А живущих за чертой бедности она назвала виновными в своих проблемах. Эти громкие заявления Волочкова сделала в программе «A-team» на радиостанции «Эхо Москвы», пишет Znak.com.

Волочкова: Мои хорошие, все, кому здесь «не так». Вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там.

Ведущие «Эха Москвы»: 20 миллионов бедных не могут встать и уехать.

В: Знаете, что должны сделать ваши 20 миллионов бедных, которых не устраивает Путин? Они должны стать и совести своей задать вопрос…

ЭМ: Простите, их доходы ниже прожиточного минимума.

В: Пусть они работают, а не курят на завалинке бычок. Пусть они работают, и думают, что каждый из нас, что мы можем сделать для блага нашей страны? Почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний. Почему мы не можем винить сами себя?

ЭМ: Пенсионер отработал 50 лет, и ему повышают пенсионный возраст. А пенсия 11 тысяч рублей. Это в лучшем случае в Москве.

В: Почему в этом виноват президент, вы мне объясните, пожалуйста?

ЭМ: А кто виноват? Человек работал всю жизнь на заводе, трудился всю жизнь с утра до ночи, а потом выходит на пенсию, и у него пенсия 11 тысяч.

В: Вы знаете, это не самая большая проблема в нашей стране.

И я не считаю возможным в принципе обвинять нашего президента. <…> Ему одному отдуваться за все вопросы.

Вы не считаете, что кто-нибудь из вас вообще…

ЭМ: А кто? Кто несет ответственность?

В: Он один. За эти миллионы он один.

ЭМ: Так кто?

В: Ну уж точно не Ксения Собчак и не Навальный. Вы уж меня простите.

В итоге на вопрос ведущих, кто виноват в низком уровне жизни в России, Волочкова заявила: «Да виноваты люди сами». А позже добавила: «Хочется всегда сказать: „Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?“».