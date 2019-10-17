«Воспитание не позволяет обсуждать»: депутат Поклонская зарубилась с Собчак из-за юбки

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.

«Депутаты, входящие в состав Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далекими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак и журналисток „Дождя“, „Би-би-си“ и RTVI», — написала Поклонская в своем Telrgram-канале.

Политик добавила, что лично она уважительно относится к стилю одежды Собчак и считает ее привлекательной женщиной. «Мое воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины», — заключила она.

Ранее Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала наряды нескольких членов Госдумы, пишет Lenta.ru.

Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.