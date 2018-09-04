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4 сентября
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Вот это поворот: Россия обвинила Google во вмешательстве в выборы

Российская прокуратура предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы на территории страны. Об этом рассказал заместитель главы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ГП РФ Алексей Жафяров, пишут РИА Новости.

Новый логотип Google.
Новый логотип Google.
Скриншот с www.google.ru

Предостережение само по себе не требует реакции со стороны мировой корпорации. «Но это достаточно серьезная мера, вслед за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности. Все, кто с этим сталкиваются, прекрасно это понимают, поэтому мы рассчитываем, что такая большая и уважаемая компания внемлет нашему предостережению», — цитирует прокурора РИА.

О вероятных нарушениях закона со стороны компании в ведомство сообщил Роскомнадзор. После этого Генпрокуратура вынесла соответствующее предостережение Google. Российская ЦИКи вовсе обвинила Google в распространении призывов к участию в несогласованных митингах через свой поисковик.

«Вмешательство иностранных организаций в избирательную кампанию в нашей стране в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона РФ и вмешательство в выборы в нашей стране», — приводит слова члена ЦИК Александра Клюкина телеканал «Звезда».

В Роскомнадзоре отметили, что принадлежащий Google сервис YouTube в день выборов выступает «как связующее звено в пропаганде антиобщественного поведения». По данным СМИ, ни на одно из писем РКН не Google не ответил. В Роскомнадзоре отметили, что отсутствие обратной связи будет «прямым вмешательством во внутренние дела РФ».

18 июля во время выступления в Белом доме Трамп сказал, что полностью доверяет американским спецслужбам, признал вмешательство России в президентские выборы и пообещал жестко предотвращать подобное в будущем. При этом ранее, во время встречи с Путиным, Трамп сообщил, что в скандале с российским вмешательством в выборы США виноваты обе стороны. Кремль все обвинения отрицает.

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