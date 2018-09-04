Вот это поворот: Россия обвинила Google во вмешательстве в выборы

Российская прокуратура предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы на территории страны. Об этом рассказал заместитель главы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ГП РФ Алексей Жафяров, пишут РИА Новости.

Предостережение само по себе не требует реакции со стороны мировой корпорации. «Но это достаточно серьезная мера, вслед за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности. Все, кто с этим сталкиваются, прекрасно это понимают, поэтому мы рассчитываем, что такая большая и уважаемая компания внемлет нашему предостережению», — цитирует прокурора РИА.

О вероятных нарушениях закона со стороны компании в ведомство сообщил Роскомнадзор. После этого Генпрокуратура вынесла соответствующее предостережение Google. Российская ЦИКи вовсе обвинила Google в распространении призывов к участию в несогласованных митингах через свой поисковик.

«Вмешательство иностранных организаций в избирательную кампанию в нашей стране в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона РФ и вмешательство в выборы в нашей стране», — приводит слова члена ЦИК Александра Клюкина телеканал «Звезда».

В Роскомнадзоре отметили, что принадлежащий Google сервис YouTube в день выборов выступает «как связующее звено в пропаганде антиобщественного поведения». По данным СМИ, ни на одно из писем РКН не Google не ответил. В Роскомнадзоре отметили, что отсутствие обратной связи будет «прямым вмешательством во внутренние дела РФ».

18 июля во время выступления в Белом доме Трамп сказал, что полностью доверяет американским спецслужбам, признал вмешательство России в президентские выборы и пообещал жестко предотвращать подобное в будущем. При этом ранее, во время встречи с Путиным, Трамп сообщил, что в скандале с российским вмешательством в выборы США виноваты обе стороны. Кремль все обвинения отрицает.