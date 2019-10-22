«Вот молодцы»: председатель Госдумы Володин аплодировал алтайским депутатам за усидчивость

22 октября в Госдуме прошло заседание фракции «Единая Россия» по бюджету на будущий год. Председатель Вячеслав Володин неожиданно решил провести «перекличку» среди представителей регионов с самой низкой бюджетной обеспеченностью. Результаты его порадовали и огорчили одновременно.

Во время обсуждения проекта бюджета на заседании фракции Министр финансов РФ Антон Силуанов перечислил 10 таких регионов.



Вячеслав Володин стал спрашивать, кто из депутатов от этих регионов находится в зале. Так, не оказалось ни одного депутата от Пскова. Зато в большом составе был представлен Алтайский край.

На видео видно, что в зале поднялись Иван Лоор, Наталья Кувшинова, Виктор Зобнин, Николай Герасименко. Правда, среди них не оказалось Даниила Бессарабова и Александра Прокопьева.

Но алтайских депутатов Вячеслав Володин все равно похвалил и даже поаплодировал: «Посмотрите, молодцы!»