Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Вот молодцы»: председатель Госдумы Володин аплодировал алтайским депутатам за усидчивость

22 октября в Госдуме прошло заседание фракции «Единая Россия» по бюджету на будущий год. Председатель Вячеслав Володин неожиданно решил провести «перекличку» среди представителей регионов с самой низкой бюджетной обеспеченностью. Результаты его порадовали и огорчили одновременно.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Во время обсуждения проекта бюджета на заседании фракции Министр финансов РФ Антон Силуанов перечислил 10 таких регионов.

Вячеслав Володин стал спрашивать, кто из депутатов от этих регионов находится в зале. Так, не оказалось ни одного депутата от Пскова. Зато в большом составе был представлен Алтайский край.

На видео видно, что в зале поднялись Иван Лоор, Наталья Кувшинова, Виктор Зобнин, Николай Герасименко. Правда, среди них не оказалось Даниила Бессарабова и Александра Прокопьева.

Но алтайских депутатов Вячеслав Володин все равно похвалил и даже поаплодировал: «Посмотрите, молодцы!»

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость