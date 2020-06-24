Воздушные танкеры, ракетоносцы, истребители: на Красной площади в Москве прошел Парад Победы

Президент России — Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин принял участие в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Дата проведения парада — 24 июня — приурочена к годовщине исторического Парада победителей на Красной площади в 1945 году, говорится в сообщении Кремля.

«В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью», — обратился к стране Путин.

Наряду с российскими военнослужащими в мероприятии приняли участие расчеты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Всего в Параде Победы приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов.

После Путин поднялся на трибуны к ветеранам Великой Отечественной войны. Далее вместе с главами других государств он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Главы государств

На Парад Победы в Москву прибыли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.