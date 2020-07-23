Возраст молодежи хотят повысить в России: что это значит

В России предлагают повысить возраст молодежи до 35 лет. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Это значит, что почти 13 миллионов граждан вскоре могут почувствовать себя моложе. Как это будет?

Возраст молодежи хотят повысить с 30 до 35 лет. С таким предложением выступили члены рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика».

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев сообщил, что, в первую очередь, выросла продолжительность жизни, а следовательно, и сегмент людей среднего возраста. Это стало первостепенной причиной пересмотра понятия «молодежь» и повышения возраста ее представителей, — пишет газета.ru.

После принятия закона молодыми будут считаться граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Так, понятие «молодая семья» будет относиться и к 35-летним людям, которые состоят в браке и воспитывают несовершеннолетнего ребенка.

Молодежь. Фестиваль красок. СС0

Если данное предложение примет Госдума, то молодежи в России станет больше на 12,7 млн. А общая численность социальной группы «молодежь» составит 41 млн человек.

Такая инициатива позволит большему количеству людей воспользоваться мерами поддержки от государства.

Напомним, что в 2018 году с подобным предложением уже выступали представители молодежной палаты при Мосгордуме — тогда были подготовлены предложения в федеральный законопроект «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации».