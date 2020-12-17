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Политика

Американские СМИ назвали пуски российских ракет «превью конца человеческой цивилизации»

Апокалиптическое определение испытаниям межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава-30» дал журнал Popular Mechanics, рассказали на информационно-новостном портале «Вежливые люди».

Пуск "Булавы".
Пуск "Булавы".
минобороны

Пуск четырех ракет был произведен 12 декабря с борта подводного крейсера стратегического назначения ВМС РФ К-551 «Владимир Мономах». Американская пресса не оставила это событие без внимания и собственной оценки.

Журналисты отметили, что ракета была выпущена недалеко от берегов Японии и, пролетев над всей территорией России, достигла цели возле финляндской границы.

Подводная лодка.
Подводная лодка.
vk.com/mil

«Хорошо, что это было всего лишь испытание», — сказано в публикации.

По информации телеканала CNN, во время проведения испытаний российских ракет авиационная база США Рамштайн, расположенная в Германии, получила сообщение об атаке, из-за чего военный объект несколько минут пребывал в состоянии «неуверенности и тревоги».

Кстати, одновременный запуск четырех баллистических ракет ВВС России произвели впервые. Испытания проходили в рамках плановой программы боевой подготовки.

Справка

Подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах» был построен для ВМФ России в 2012 году.

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