Американские СМИ назвали пуски российских ракет «превью конца человеческой цивилизации»

Пуск четырех ракет был произведен 12 декабря с борта подводного крейсера стратегического назначения ВМС РФ К-551 «Владимир Мономах». Американская пресса не оставила это событие без внимания и собственной оценки.
Журналисты отметили, что ракета была выпущена недалеко от берегов Японии и, пролетев над всей территорией России, достигла цели возле финляндской границы.
«Хорошо, что это было всего лишь испытание», — сказано в публикации.
По информации телеканала CNN, во время проведения испытаний российских ракет авиационная база США Рамштайн, расположенная в Германии, получила сообщение об атаке, из-за чего военный объект несколько минут пребывал в состоянии «неуверенности и тревоги».
Кстати, одновременный запуск четырех баллистических ракет ВВС России произвели впервые. Испытания проходили в рамках плановой программы боевой подготовки.
Справка
Подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах» был построен для ВМФ России в 2012 году.