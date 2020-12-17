Американские СМИ назвали пуски российских ракет «превью конца человеческой цивилизации»

Пуск четырех ракет был произведен 12 декабря с борта подводного крейсера стратегического назначения ВМС РФ К-551 «Владимир Мономах». Американская пресса не оставила это событие без внимания и собственной оценки.

Журналисты отметили, что ракета была выпущена недалеко от берегов Японии и, пролетев над всей территорией России, достигла цели возле финляндской границы.

Подводная лодка. vk.com/mil

«Хорошо, что это было всего лишь испытание», — сказано в публикации.

По информации телеканала CNN, во время проведения испытаний российских ракет авиационная база США Рамштайн, расположенная в Германии, получила сообщение об атаке, из-за чего военный объект несколько минут пребывал в состоянии «неуверенности и тревоги».

Кстати, одновременный запуск четырех баллистических ракет ВВС России произвели впервые. Испытания проходили в рамках плановой программы боевой подготовки.