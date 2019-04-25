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Политика

Впервые тет-а-тет. Лидеры России и КНДР встретились на острове Русском

25 апреля на острове Русский проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.

Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
kremlin.ru

Лидер КНДР прибыл во Владивосток по приглашению Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

Это первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это ещё и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле нынешнего года, пишет РИА Новости.

Лидер КНДР поблагодарил российского лидера за приглашение и преодоление «тысяч километров» ради встречи.

Переговоры продолжались два часа.

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