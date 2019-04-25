Впервые тет-а-тет. Лидеры России и КНДР встретились на острове Русском

Лидер КНДР прибыл во Владивосток по приглашению Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

Это первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это ещё и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле нынешнего года, пишет РИА Новости.

Лидер КНДР поблагодарил российского лидера за приглашение и преодоление «тысяч километров» ради встречи.

Ким Чен Ын и оригинальный способ носить френч pic.twitter.com/eLMWrwxBK5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 апреля 2019 г.

Переговоры продолжались два часа.