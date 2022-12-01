1 декабря
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Политика

Впервые признали незаконным призыв по частичной мобилизации

Впервые признали незаконным призыв россиянина на военную службу по частичной мобилизации.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

Такое решение принял Гатчинский суд Ленинградской области, рассказал адвокат истца Александр Передрук агентству ТАСС и «Фонтанке».

По его словам, мужчина ранее проходил альтернативную гражданскую службу, сославшись на религиозные убеждения.

«Государство изначально признало у Павла религиозные убеждения, он прошел альтернативную гражданскую службу в этой связи, и в такой ситуации, конечно, нельзя было призывать его на военную службу в рамках частичной мобилизации», — рассказал адвокат.

Тем не менее, несмотря на просьбы вновь отправить его на альтернативную службу, военкомат определил призывника в воинскую часть, пишет bfm.ru. Там он пока и находится.

Возможны дальнейшие судебные заседания, так как решение вынес суд первой инстанции.

Ранее представитель Кремля опроверг слухи, что Путин готовит обращение о «мобилизации страны».

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