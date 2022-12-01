Впервые признали незаконным призыв по частичной мобилизации

Такое решение принял Гатчинский суд Ленинградской области, рассказал адвокат истца Александр Передрук агентству ТАСС и «Фонтанке».

По его словам, мужчина ранее проходил альтернативную гражданскую службу, сославшись на религиозные убеждения.

«Государство изначально признало у Павла религиозные убеждения, он прошел альтернативную гражданскую службу в этой связи, и в такой ситуации, конечно, нельзя было призывать его на военную службу в рамках частичной мобилизации», — рассказал адвокат.

Тем не менее, несмотря на просьбы вновь отправить его на альтернативную службу, военкомат определил призывника в воинскую часть, пишет bfm.ru. Там он пока и находится.

Возможны дальнейшие судебные заседания, так как решение вынес суд первой инстанции.

Ранее представитель Кремля опроверг слухи, что Путин готовит обращение о «мобилизации страны».