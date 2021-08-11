Впервые в России запущена процедура отзыва мэра. В Новосибирске хотят избавиться от Анатолия Локтя

Процедура отзыва градоначальника со своего поста запущена в Новосибирске — это первый подобный случай в России, сообщает « Сибкрай ».

11 августа проходит регистрация членов инициативной группы, которая будет собирать подписи горожан за отставку мэра Анатолия Локтя. «Организаторам процедуры необходимо зарегистрировать не менее тысячи человек сегодня, а потом собрать 60 тысяч подписей, что провести референдум за отставку мэра Локтя», -пишет издание.

Еще 21 июля депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев и депутат областного заксобрания Дарья Карасева уведомили городской избирком о начале процедуры отзыва градоначальника.

Инициаторы данного процесса подчеркивают, что за время работы Анатолия Локтя на своем посту Новосибирск утратил свои позиции, перестал быть привлекательным и благоустроенным городом.