8 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Впервые за 15 лет Иван Ургант не будет вести «Золотой граммофон»

Телеведущий и шоумен Иван Ургант впервые за 15 лет не будет вести церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщили в «Русской медиагруппе».

История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
скрин с видео Первого канала

Ургант вел церемонию вручения «Золотого граммофона» с 2008 года, его соведущими в разные годы были Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Ксения Собчак и другие.

Также Ивана Урганта и Сергея Светлакова не будет в новой части фильма «Елки».

Что произошло

В феврале Ургант выступил против действий на Украине, с тех пор на Первом канале также не выходит его авторская программа «Вечерний Ургант», напоминает bfm.ru.

Новые ведущие

Ведущими «Золотого граммофона» будут Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость