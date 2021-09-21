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Политика

Впервые за 18 лет российский парламент будет из пяти партий

В России подвели итоги выборов депутатов в Госдуму восьмого созыва.

Голосование. Выборы.
Голосование. Выборы.
Анна Зайкова.

Конституционное большинство сохранила партия «Единая Россия». Также в Госдуму проходят КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и впервые — «Новые люди».

Явка на выборах составила 51,68% от общего числа зарегистрированных избирателей. Москва поставила рекорд по онлайн-явке — 96,5%. Это больше, чем на электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. <Тогда она составила 93,02%.>

По результатам обработки 100% бюллетеней «Единая Россия» набрала 49,82% голосов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия забрала более 300 мандатов, пишет ura.ru. Из них 120 она получила по спискам, а 195 — по одномандатным округам.

Коммунисты увеличили число своих представителей в Госдуме, сообщил зампред центрального комитета партии Дмитрий Новиков. По результатам обработки бюллетеней КПРФ получила поддержку 18,93% избирателей. Партия заняла второе место. Следом за ней идут ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%.

Выборы в Госдуму, а также ряд выборов региональных уровней, проходили в России с 17 по 19 сентября.

В последний раз парламент из пяти партий избрался в России в 1999 году. С 2003 года в нижней палате неизменно было четыре фракции.

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