Время есть. Путин отсрочил предоставление деклараций о доходах чиновников

Решении опубликовано на сайте Кремля. В документе отмечается, что решение принято из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что указ о переносе подачи декларации связан с тем, что некоторые сотрудники находятся на самоизоляции.
«Они просто физически не могут собрать необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение», — заявил он.
Президент, сотрудники его администрации, члены правительства и федеральные госслужащие должны были отчитаться о своих доходах до 1 апреля.
Региональным и муниципальным госслужащим, а также сотрудникам внебюджетных фондов и служащим Банка России нужно было сделать это не позднее 30 апреля.
31 марта Песков сообщил, что Путин подал декларацию о доходах за 2019 год в установленные законом сроки — до 1 апреля. Сам документ еще не опубликован.