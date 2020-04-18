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Политика

Время есть. Путин отсрочил предоставление деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера, пишет РБК.

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

Решении опубликовано на сайте Кремля. В документе отмечается, что решение принято из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что указ о переносе подачи декларации связан с тем, что некоторые сотрудники находятся на самоизоляции.

«Они просто физически не могут собрать необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение», — заявил он.

Президент, сотрудники его администрации, члены правительства и федеральные госслужащие должны были отчитаться о своих доходах до 1 апреля.

Региональным и муниципальным госслужащим, а также сотрудникам внебюджетных фондов и служащим Банка России нужно было сделать это не позднее 30 апреля.

31 марта Песков сообщил, что Путин подал декларацию о доходах за 2019 год в установленные законом сроки — до 1 апреля. Сам документ еще не опубликован.

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