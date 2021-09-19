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Политика

Все в штатном режиме. Ирина Акимова прокомментировала слухи о вскрытии сейфа на УИК № 55

Глава избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова прокомментировала информацию о якобы имевшем место вскрытии сейфа в участковой избирательной комиссии № 55.

Голосование. Выборы.
Голосование. Выборы.
Анна Зайкова.

По словам председателя регионального избиркома, «никакого экстренного вскрытия сейфа не было».

«Все действия с использованием сейфов, сейф-пакетов на УИК № 55, все работы — открывания, закрывания и опечатывания сейфов — все происходило в штатном режиме», — подчеркнула Ирина Акимова.

Она акцентировала внимание на том, что после появления данных о вскрытии сейфа крайизбирком связался с УИК № 55, чтобы выяснить, что же произошло.

В УИКе, по словам Акимовой, эту информацию восприняли с удивлением, поскольку никаких нештатных ситуаций там не происходило.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в Алтайском крае проходят выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания.

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