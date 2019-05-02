Всероссийский «Диктант Победы» пройдёт в Алтайском крае на пяти площадках

«Диктант Победы» представляет собой тест на тему событий ВОВ. Он состоится 7 мая и в нём будут участвовать жители 20 стран мира и всех регионов России. Главной площадкой в России будет Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве.

В Алтайском крае пройти тест можно на пяти площадках. В Барнауле это будут АлтГУ (пр. Ленина, 61), АлтГТУ (пр. Ленина, 46), АГПУ (ул. Молодёжная, 55). В Бийске «Диктант Победы» пройдёт в АГГПУ им. Шукшина (ул. Короленко, 53). В Рубцовске площадкой для проведения выбран филиал АлтГУ (пр. Ленина, 200Б).

Начало диктанта 7 мая в 17.00. Диктант будут писать одновременно жители регионов, находящихся в 7 часовых поясах. Организаторы в Алтайском крае приглашают всех желающих. Ожидается, что в «Диктанте Победы» будут участвовать депутаты Государственной Думы РФ, Алтайского краевого Законодательного Собрания, местных собраний депутатов, представители Правительства Алтайского края, известные жители региона.



Региональный оргкомитет в Алтайском крае возглавил Александр Романенко — председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России». Также в него вошли представители исполкома реготделения, депутаты АКЗС, представители Правительства Алтайского края, движения «Волонтеры Победы» и другие.

Подробности о «Диктанте» можно узнать на сайте диктантпобеды.рф.

Организаторы «Диктанта Победы» — партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество, фонд «История Отечества», Российское историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Россотрудничество и Российский союз ветеранов.