Встреча в опере: секретный агент британской разведки рассказал о помощи Путину на выборах

Бывший глава секретной разведслужбы Великобритании (MI6) Ричард Дирлав заявил, что сожалеет о «помощи» Владимиру Путину в закреплении его репутации перед президентскими выборами 2000 года, пишет The Times .

Секретный агент рассказал, что помог организовать встречу действующего тогда премьер-министра Великобритании Тони Блэра и заменившего Бориса Ельцина на посту президента России Владимира Путина.

«Война и мир»

По словам экс-главы MI6, инициатором встречи был «старший офицер КГБ» (организация на тот момент была реорганизована в несколько ведомств), который предложил провести встречу на премьере оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Британская сторона приняла предложение, поскольку это была «необычная и уникальная возможность», пояснил Дирлав.

«У нас была долгая дискуссия в Лондоне, принимать Блэру приглашение или нет, и мы решили, что это уникальное и необычное открытие»,—заявил Дирлав, пишет «Коммерсантъ».

«Но имейте в виду, тогда наши отношения с Россией были довольно позитивными», — сказал бывший глава разведки.

И добавил, что после в двусторонние отношения стали «вмешиваться мелочи», переросшие в «большие» проблемы, пишет polit.ru.

О Березовском

На момент встречи Путина и Блэра Россия и Великобритания обсуждали возможность выдачи бизнесмена Бориса Березовского, нахождение на британской территории чеченского лидера Ахмеда Закаева и отравление бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко.

По результатам выборов в 2000 году Путин, который после отставки Бориса Ельцина в 1999 году был назначен исполняющим обязанности главы государства, стал президентом в первом туре. Он набрал почти 52%. с 51,95% голосов избирателей.

Реакция Кремля

Кремль не видит повода комментировать заявление экс-руководителя британской разведки MI6 Ричарда Дирлава о том, как повлияло на репутацию Владимира Путина совместное посещение в 2000 г. Мариинского театра с Тони Блэром, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Честно говоря, мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия», — отметил Песков.

«А в остальном это, наверное, не повод для наших комментариев», — добавил официальный представитель Кремля, пишут «Ведомости».