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1 октября
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Встреча в опере: секретный агент британской разведки рассказал о помощи Путину на выборах

Бывший глава секретной разведслужбы Великобритании (MI6) Ричард Дирлав заявил, что сожалеет о «помощи» Владимиру Путину в закреплении его репутации перед президентскими выборами 2000 года, пишет The Times.

Владимир Путин, август 2005 года.
Владимир Путин, август 2005 года.
kremlin.ru

Секретный агент рассказал, что помог организовать встречу действующего тогда премьер-министра Великобритании Тони Блэра и заменившего Бориса Ельцина на посту президента России Владимира Путина.

«Война и мир»

По словам экс-главы MI6, инициатором встречи был «старший офицер КГБ» (организация на тот момент была реорганизована в несколько ведомств), который предложил провести встречу на премьере оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Британская сторона приняла предложение, поскольку это была «необычная и уникальная возможность», пояснил Дирлав.

«У нас была долгая дискуссия в Лондоне, принимать Блэру приглашение или нет, и мы решили, что это уникальное и необычное открытие»,—заявил Дирлав, пишет «Коммерсантъ».

«Но имейте в виду, тогда наши отношения с Россией были довольно позитивными», — сказал бывший глава разведки.

И добавил, что после в двусторонние отношения стали «вмешиваться мелочи», переросшие в «большие» проблемы, пишет polit.ru.

О Березовском

На момент встречи Путина и Блэра Россия и Великобритания обсуждали возможность выдачи бизнесмена Бориса Березовского, нахождение на британской территории чеченского лидера Ахмеда Закаева и отравление бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко.

По результатам выборов в 2000 году Путин, который после отставки Бориса Ельцина в 1999 году был назначен исполняющим обязанности главы государства, стал президентом в первом туре. Он набрал почти 52%. с 51,95% голосов избирателей.

Реакция Кремля

Кремль не видит повода комментировать заявление экс-руководителя британской разведки MI6 Ричарда Дирлава о том, как повлияло на репутацию Владимира Путина совместное посещение в 2000 г. Мариинского театра с Тони Блэром, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Честно говоря, мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия», — отметил Песков.

«А в остальном это, наверное, не повод для наших комментариев», — добавил официальный представитель Кремля, пишут «Ведомости».

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