«Всякие снипы-хрипы». Путин привел в пример скорость строительства больниц военными

Об этом речь зашла на видеоконференции, посвященной открытию в ряде регионов многофункциональных медцентров Министрества обороны РФ.
«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали: всякие СНиПы-хрипы и примазывающиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса… Послушайте, их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок. Мы много раз уже говорили на этот счёт. И то, как отработало Министерство обороны, — замечательный пример того, как можно организовать работу и по срокам, и по качеству», — цитирует Владимира Путина сайт президента.
Поводом для комментария отчасти стал доклад президенту губернатора Воронежской области Александра Гусева. Он рассказал, что еще 22 апреля Путин дал поручение о начале строительства медцентра.
«В течение двух дней был сформирован земельный участок, подведены временные инженерные коммуникации, и 24 апреля уже на стройплощадку вышли подрядчики, строители. Сейчас работы ведутся полным ходом, на площадке находятся 650 человек, около 70 единиц техники», — доложил губернатор.
Строительство медцентра на 200 коек в Воронежской области осуществляется под контролем Министерства обороны РФ, Его площадь составит 10,4 тыс. кв. метров. Объект должен быть сдан в июне 2020 года. Путину темпы работ понравились.
Владимир Путин,
президент РФ:
Военно-строительный комплекс Министерства обороны освоил технологию быстрого возведения типовых капитальных медицинских центров вместимостью, как мы сейчас видим, от 60 до 200 коек. Стоимость одного оборудованного «под ключ» места в них составляет 5,5 миллиона рублей, а срок возведения, как мы слышали сегодня, — от 28 до 60 суток. То есть при необходимости в течение нескольких недель они могут быть развернуты в любом регионе страны.
По итогам совещания Путин поручил распространить опыт министерства Шойгу и Воронежской области на другие регионы России.