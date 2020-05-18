«Всякие снипы-хрипы». Путин привел в пример скорость строительства больниц военными

Об этом речь зашла на видеоконференции, посвященной открытию в ряде регионов многофункциональных медцентров Министрества обороны РФ.

«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали: всякие СНиПы-хрипы и примазывающиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса… Послушайте, их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок. Мы много раз уже говорили на этот счёт. И то, как отработало Министерство обороны, — замечательный пример того, как можно организовать работу и по срокам, и по качеству», — цитирует Владимира Путина сайт президента.