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Политика

«Всякие снипы-хрипы». Путин привел в пример скорость строительства больниц военными

Президент страны Владимир Путин не доволен тем, какими темпами ведется строительство антикоронавирусных больниц в регионах страны. Причиной тому являются в том числе и устаревшие СНиПы, с которыми давно надо навести порядок.

Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Владимир Путин и Сергей Шойгу.
kremlin.ru

Об этом речь зашла на видеоконференции, посвященной открытию в ряде регионов многофункциональных медцентров Министрества обороны РФ.

«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали: всякие СНиПы-хрипы и примазывающиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса… Послушайте, их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок. Мы много раз уже говорили на этот счёт. И то, как отработало Министерство обороны, — замечательный пример того, как можно организовать работу и по срокам, и по качеству», — цитирует Владимира Путина сайт президента.

Поводом для комментария отчасти стал доклад президенту губернатора Воронежской области Александра Гусева. Он рассказал, что еще 22 апреля Путин дал поручение о начале строительства медцентра.

«В течение двух дней был сформирован земельный участок, подведены временные инженерные коммуникации, и 24 апреля уже на стройплощадку вышли подрядчики, строители. Сейчас работы ведутся полным ходом, на площадке находятся 650 человек, около 70 единиц техники», — доложил губернатор.

Строительство медцентра на 200 коек в Воронежской области осуществляется под контролем Министерства обороны РФ, Его площадь составит 10,4 тыс. кв. метров. Объект должен быть сдан в июне 2020 года. Путину темпы работ понравились.

Владимир Путин,
президент РФ:

Военно-строительный комплекс Министерства обороны освоил технологию быстрого возведения типовых капитальных медицинских центров вместимостью, как мы сейчас видим, от 60 до 200 коек. Стоимость одного оборудованного «под ключ» места в них составляет 5,5 миллиона рублей, а срок возведения, как мы слышали сегодня, — от 28 до 60 суток. То есть при необходимости в течение нескольких недель они могут быть развернуты в любом регионе страны.

По итогам совещания Путин поручил распространить опыт министерства Шойгу и Воронежской области на другие регионы России.

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