Как Путин второй раз стал президентом и что обещал стране

14 марта 2004 года прошли выборы на пост Президента Российской Федерации. Владимир Путин участвовал в борьбе на пост уже второй раз, баллотировался как самовыдвиженец, и… победил.

Предвыборная подготовка

Дату выборов назначили 10 декабря 2003 года — соответствующее постановление принял Совет Федерации РФ.

О решении Путина баллотироваться на предстоящих выборах граждане узнали во время «Прямой линии с президентом…», пишет ТАСС. На вопрос одного из журналистов Владимир Путин дал положительный ответ, заявив, что позже планирует сделать официальное заявление. После эфира он добавил, что намерен выдвигаться самостоятельно, не в качестве партийного кандидата. Для этого Владимиру Путину требовалось 2 миллиона подписей избирателей. Представителям парламентских партий собирать подписные листы не требовалось.

Поддерживала кандидата инициативная группа в составе 700 человек. Необходимые подписи собрали, почти 2,5 миллиона.

Программа Путина в 2004 году

«Прямая линия» с главой правительства, прошедшая накануне выборов 2004 года показала взгляды и намерения Владимира Путина, пишут «Аргументы и Факты». Президент заявил о «необходимости создания благоприятных условий инвестирования в российскую экономику и усиления поддержки государством сельского хозяйства».

Тогда же он рассказал о планах сократить службу по призыву до 1-го года. По мнению самого Владимира Путина, от этого должна была «изменится и моральная атмосфера в воинских коллективах».

Свою программную речь президент произнес 12 февраля 2004 года, на встрече с его доверенными лицами в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Выступление транслировалось по теле- и радиоэфиру. Жители страны услышали о том, что надо прекратить «разбазаривание» национальных природных ресурсов и навести порядок в их использовании.



Путин также выступил за снижение единого социального налога и упрощение налогового администрирования. На сайте, посвященном его предвыборной кампании, говорилось о планируемом удвоении ВВП и подъеме уровня жизни населения России. Также в программу вошли программы доступного жилья и модернизация железнодорожного транспорта, дополнительное финансирование отрасли ЖКХ и развитие ипотечного кредитования.

Выборы — 14 марта 2004 года

Окончательными претендентами на пост президента РФ стали Сергей Глазьев, Олег Малышкин, Ирина Хакамада, Сергей Миронов, Николай Харитонов и Владимир Путин.

Известно, что с учетом изменений Центризбиркома, что в выборах 14 марта 2004 года принимали участие 69 572 177 человек. 71,31% избирателей отдал свое предпочтение Владимиру Путину, сообщают РИА Новости. Со значительным отрывом от победителя, вторым оказался Николай Харитонов, кандидат от КПРФ. За него проголосовали 13,69%.

С момента вступления на пост президента, 7 мая 2004 года, Владимир Путин занимал его 4 года. Затем, в 2008 году, «передал» управление страной Дмитрию Медведеву, ранее занимавшему должность вице-президента РФ.