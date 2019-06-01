ВЦИОМ может платить за участие респондентов в соцопросах

«Я не исключаю, что, когда мы всех опросим и не по одному разу, исчезнут звонки и письма с призывами опросить, когда этот эффект новизны, эффект желания поделиться своим мнением сойдет на нет, вот тогда, наверное, придется нам и какие-то материальные стимулы включать», — сказал Федоров в эфире радиостанции «Вести.ФМ».

ВЦИОМ уже тестировал возможность поощрения за ответы на опросы, однако в такой форме работы есть и минусы, пишет bfm.ru.

«Если человек получает деньги за участие в опросе, у него возникает ответное чувство благодарности и он не хочет сказать что-то, что нас расстроит, пойдет вопреки ожиданиям. И он уже отвечает не то, что он думает, а то, что, как ему кажется, должен думать», — добавил Федоров.