24 февраля -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

ВЦИОМ: 73% россиян поддерживают признание независимости ЛНР и ДНР

Признание независимости Луганской и Донецкой народных республик поддерживают 73% россиян, говорится в исследовании ВЦИОМ. Опрос провели 22 февраля, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Акция памяти Алтайского регионального отделения Союза Добровольцев Донбасса на Мемориале Славы в Барнауле.
Акция памяти Алтайского регионального отделения Союза Добровольцев Донбасса на Мемориале Славы в Барнауле.
Группа "СДД Алтайское отделение" в vk.com

На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, 73% ответили, что скорее поддерживают, 16% - скорее не поддерживают, 11% - затруднились с ответом, пишет РИА «Новости».

78 процентов россиян поддержали решение президента Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, 14% - не поддержали.

Исследование проводилось по телефону по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Напомним, указ о признании Донецкой и Луганской народных республик Владимир Путин подписал 21 февраля.

24 февраля президент обратился к россиянам и заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость