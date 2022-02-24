ВЦИОМ: 73% россиян поддерживают признание независимости ЛНР и ДНР

На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, 73% ответили, что скорее поддерживают, 16% - скорее не поддерживают, 11% - затруднились с ответом, пишет РИА «Новости».
78 процентов россиян поддержали решение президента Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, 14% - не поддержали.
Исследование проводилось по телефону по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Напомним, указ о признании Донецкой и Луганской народных республик Владимир Путин подписал 21 февраля.
24 февраля президент обратился к россиянам и заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.