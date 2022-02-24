ВЦИОМ: 73% россиян поддерживают признание независимости ЛНР и ДНР

Признание независимости Луганской и Донецкой народных республик поддерживают 73% россиян, говорится в исследовании ВЦИОМ. Опрос провели 22 февраля, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Акция памяти Алтайского регионального отделения Союза Добровольцев Донбасса на Мемориале Славы в Барнауле.

На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, 73% ответили, что скорее поддерживают, 16% - скорее не поддерживают, 11% - затруднились с ответом, пишет РИА «Новости».

78 процентов россиян поддержали решение президента Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, 14% - не поддержали.

Исследование проводилось по телефону по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Напомним, указ о признании Донецкой и Луганской народных республик Владимир Путин подписал 21 февраля.

24 февраля президент обратился к россиянам и заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.