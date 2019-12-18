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Политика

ВЦИОМ: россияне называют отношения с Украиной плохими

Более половины россиян назвали отношения России и Украины скорее плохими. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

53% россиян назвали нынешние отношения между Россией и Украиной скорее плохими, 30% видят их в чем-то хорошими, а в чем-то плохими, 12% затруднились ответить, лишь 5% оценили их как хорошие.

Отмечается, что 43% ответили, что в целом отношения двух стран в будущем нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут.

При этом 19% верят, что восстановятся дружеские, добрососедские отношения, 14% - что они станут братскими и союзническими, а 11% полагают, что будут дальше ухудшаться, 10% затруднились дать ответ, а 3% указали другое.

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