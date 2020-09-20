ВЦИОМ: у Владимира Путина с рейтингами все хорошо

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал свежий политический рейтинг за первую половину сентября. Полученные данные свидетельствуют о том, что деятельность президента РФ Владимира Путина поддерживается населением. Это любопытно на фоне сентябрьского голосования, где явка была невысокой.

11 февраля в Барнауле на площади Сахарова состоялась патриотическая акция под лозунгом "Нам есть что защищать". В ходе акции прошли социальная ярмарка, народные гуляния, выступления творческих коллективов и митинг в поддержку Путина. Анна Зайкова