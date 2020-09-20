ВЦИОМ: у Владимира Путина с рейтингами все хорошо

Почти 62% опрошенных россиян одобряют работу Владимира Путина на посту главы государства, а 67% - доверяют ему. Этими цифрами ВЦИОМ пытается показать, что сентябрьское голосование в стране, первое после поправок в Конституцию, не поколебало рейтинги президента.
Хороший индекс доверия и у Михаила Мишустина, председателя правительства поддерживают 52,3%. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 28,4% опрошенных, коммунисту Геннадию Зюганову — 25%, справороссу Сергею Миронову — 23,7%.
А вот рейтинг доверия политических партий по-прежнему остается очень низким среди россиян. «Единую Россию» готовы поддержать 31% опрошенных, КПРФ — 13,5%, ЛДПР — 10,7%, «Справедливую Россию» — 6% участников опроса.