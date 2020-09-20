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Политика

ВЦИОМ: у Владимира Путина с рейтингами все хорошо

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал свежий политический рейтинг за первую половину сентября. Полученные данные свидетельствуют о том, что деятельность президента РФ Владимира Путина поддерживается населением. Это любопытно на фоне сентябрьского голосования, где явка была невысокой.

11 февраля в Барнауле на площади Сахарова состоялась патриотическая акция под лозунгом "Нам есть что защищать". В ходе акции прошли социальная ярмарка, народные гуляния, выступления творческих коллективов и митинг в поддержку Путина.
11 февраля в Барнауле на площади Сахарова состоялась патриотическая акция под лозунгом "Нам есть что защищать". В ходе акции прошли социальная ярмарка, народные гуляния, выступления творческих коллективов и митинг в поддержку Путина.
Анна Зайкова

Почти 62% опрошенных россиян одобряют работу Владимира Путина на посту главы государства, а 67% - доверяют ему. Этими цифрами ВЦИОМ пытается показать, что сентябрьское голосование в стране, первое после поправок в Конституцию, не поколебало рейтинги президента.

Хороший индекс доверия и у Михаила Мишустина, председателя правительства поддерживают 52,3%. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 28,4% опрошенных, коммунисту Геннадию Зюганову — 25%, справороссу Сергею Миронову — 23,7%.

А вот рейтинг доверия политических партий по-прежнему остается очень низким среди россиян. «Единую Россию» готовы поддержать 31% опрошенных, КПРФ — 13,5%, ЛДПР — 10,7%, «Справедливую Россию» — 6% участников опроса.

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