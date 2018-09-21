В Хакасии накалилась обстановка перед вторым туром выборов

В Хакасии накалилась политическая обстановка накануне второго тура выборов главы республики. По сообщениям телеграм-каналов, в регион введены войска. СМИ сообщают о ситуации в регионе накануне второго тура выборов, который состоится 23 сентября.

«Мочить» коммуниста

Коммунистам предлагали снять их кандидата Валентина Коновалова с выборов главы региона, сообщают «Ведомости».

Представитель КПФР заявил, что в партию поступали угрозы: если коммунисты не снимут Коновалова, то его «будут мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов».

Предложение о снятии кандидата с гонки обсуждалось с руководителями КПРФ, но не было одобрено, сообщил собеседник издания, близкий к руководству Хакасии.

«Последний день для снятия <по закону> был в понедельник, дальше уже нужна уважительная причина. Конечно, это наиболее подходящий вариант для Зимина. Такой вариант обсуждался, и это вопрос политических договоренностей, но за пять дней до выборов они не были достигнуты», — сообщил источник.

Но другой близкий к руководству республики собеседник утверждает, что Коновалов до сих сих может сняться с выборов.

«Тяжелая артиллерия»

Павел Грудинин. vk.com/id140204185

Второй раз в Хакасию прилетел экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин — поддержать на выборах главы республики однопартийца.

Он сообщил журналистам, что в скором времени планирует приехать в республику еще раз — на инаугурацию Коновалова, пишет «Коммерсантъ».

«Ситуация сложная. Вы видите, что произошло в Приморье. Сначала власть сама фальсифицирует выборы. Если все проходит тихо и в их пользу, то они признают итоги, а если фальсификацию заметили, то выборы отменяют», — сказал господин Грудинин.

Грудинин отметил, что его однопартийца часто обвиняют в молодости и неопытности: «Молодость — недостаток, который со временем проходит. Я стал директором совхоза в 34 года, все получилось».

Грязные технологии

Кандидат в главы республики заявил, что власть продолжает вести грязную предвыборную кампанию.

«Понавезли сюда московских пиар-технологов целые отряды. Хватит уже бесноваться на нашей земле, причем за наш же счет. На них тратятся, как я понимаю, миллионы рублей», — сказал Коновалов.

«Роснефть» и выборы

«Русская служба BBC» со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки к выборам в Хакасии, сообщила, что вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев записал телевизионный ролик о коммунисте Коновалове. Один из собеседников пояснил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин находится в хороших отношениях с Зиминым, пишет znak.com.

«Ведомостям» Леонтьев подтвердил, что ездил в Абакан «поддержать человека». Кого именно — уточнить отказался: «Не скажу! Но понятное дело, что не коммуниста». Он отметил, что не знает, выйдет ли сюжет и «есть ли вообще какой-то сюжет».

Головная боль Кремля

Глава Хакасии Виктор Зимин. kremlin.ru

Власть в борьбе за своего кандидата включает колоссальные административные ресурсы. Среди прочего, в республику введены войска, сообщает federalcity.ru. В целом, второй тур в Хакасии — большая головная боль для Кремля, приходят к заключению каналы.

Мысли-НеМысли пишет, что после активного включения Виктора Зимина в кампанию в рамках второго тура выборов в Хакасии и его покаяния за ранее допущенные ошибки социологи отмечают коренной перелом в избирательной кампании.

«Чем ближе второй тур, тем яснее, что красный Коновалов точно не управленец. Короткая эйфория коммунистов на фоне протеста по всей стране против пенсионной реформы подходит к концу», — сообщается в публикации.

Видеонаблюдения не будет

Видеонаблюдения во втором туре в Хакасии не будет, а комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) будут только в столице республики Абакане, обращает на это внимание Аверин о выборах и не только.

«Приморский» повтор

«История повторяется. Все как в случае со вторым туром в Приморском крае», — говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщениям в СМИ, министерство обороны РФ ввело в республику новые воинские части. По закону, на федеральных и региональных выборах военнослужащие голосуют в местах дислокации.

«Для сведения. Общая численность избирателей в Хакасии — 382 281 чел. Разрыв между кандидатами Валентином Коноваловым (КПРФ) и Виктором Зиминым (ЕР) составляет 19 782 голоса. Одна бригада в структуре Вооруженных сил РФ — это 1500−5000 чел», — проводит статистический ликбез канал.

Позиция Центризбиркома

Глава ЦИК Элла Памфилова. cikrf.ru

Телеграм-канал Выборы, выборы, выборы … приводит слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, которая пообещала беспощадно отменять итоги голосования при нарушениях на выборах.

«Я еще раз хочу сказать, мы никому не позволим перечеркнуть усилия огромного количества порядочных профессиональных людей, перечеркнуть всю нашу работу. Поэтому будем беспощадно отменять выборы, не дай бог, если такое случится в Хакасии, в Хабаровском крае или во Владимирской области. Если, не дай бог, кто-то попытается, спрятавшись за юбки, трусливые мерзавцы, которые пытаются организовывать фальсификации, а сами прячутся потом, давят на этих женщин, учительниц в комиссиях и уходят от ответственности», — заявила глава Центризбиркома в эфире «Россия 1».

Чем закончился первый тур?

В первом туре выборов 9 сентября первый секретарь КПРФ по Хакасии Коновалов получил 44,8% голосов, действующий глава региона Виктор Зимин — 32,4%.

Второй тур выборов в регионе пройдет 23 сентября.