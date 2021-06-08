Вячеслав Франк вошел в первую пятерку рейтинга мэров сибирских городов

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял пятую строчку в рейтинге первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа. В прошлом году управленец находился на один пункт ниже.

Рейтинг составила компания «Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа.

Вячеслав Франк оказался на пятом месте списка. Его медиаиндекс 3,5 тысяч баллов. Для сравнения, четвертую строчку занял мэр Красноярска Сергей Еремин. Его медиаиндекс — 6037 баллов.

Лидером рейтинга стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. У него эксперты насчитали 17 706 баллов.

Индекс показывает качественное состояние информационного поля, формируемого СМИ вокруг управленцев.

Полгода назад Франк занимал шестое место.

Также в список попала председатель барнаульской гордумы Галина Буевич — она заняла 13 место.

Всего в рейтинге 20 позиций.