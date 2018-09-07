«Я даже до Алтая не могу доехать»: россиянин Александр Петров опроверг причастность к делу Скрипалей

Россиянин Александр Петров, которого британская прокуратура подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, прокомментировал обвинения в свой адрес, сообщает RT .

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалём не имею никакого отношения. Это полное совпадение: мне не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион», — рассказал Александр Петров.

Ранее сообщалось, что Александр Петров является сотрудником НПО «Микроген», которое занимается производством иммунобиологических препаратов. По словам подозреваемого, он работает начальником участка в томском филиале предприятия.

Ранее британская прокуратура сообщила, что двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявили обвинения по четырем статьям, среди которых покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками ГРУ.

Представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что на снимках (на них подозреваемые идут по коридору Гэтвика) мужчины находятся в одном и том же месте в одно и то же время. Она отметила, что это «либо наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно», пишет РИА Новости.

Представитель Скотленд-Ярда позже заявил, что фотографии были сделаны с двух разных камер в разных коридорах.