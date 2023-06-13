"Я лучший премьер Италии за 150 лет". Чем запомнился Сильвио Берлускони - самый богатый человек Италии

Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года в семье глубоко верующих католиков первым из трех детей. Его родителями были банковский служащий Луиджи Берлускони и домохозяйка Розелла Босси. Кроме самого Сильвио в семье были еще сестра — Мария Антониетта и брат — Паоло.
Шестилетний Сильвио застал бомбардировки Милана, после того, как Италия при Муссолини вступила во Вторую мировую войну в качестве союзника гитлеровской Германии. Семья переехала в Швейцарию. Затем мальчик жил с матерью, бабушкой и дедушкой в деревне Ольтрона-ди-Сан-Маметте. Там пошел в школу.
После занятий, занимался подработками. Собирал картофель, помогал доить коров на соседней ферме. В качестве вознаграждения получал ведерко с продуктом напоминающим йогурт — это и был семейный ужин.
Как только война закончилась, семья вернулась из Швейцарии домой.
Когда Сильвио исполнилось 12 лет он поступил в католический лицей, — салезианскую школу Дона Боско. Лицей Берлускони окончил с благоприятными рекомендациями в 1954 году.
В 1954 году Берлускони поступил на юридический факультет Миланского университета. Став студентом, начал зарабатывать себе на жизнь — писал курсовые работы для других учеников, торговал хозяйственными товарами.
В 1961 году с отличием окончил университет. Берлускони написал дипломную работу по проблемам правового регулирования рекламного бизнеса. За что ему была присуждена премия в размере 2 млн лир.
Первое постоянное рабочее место Сильвио получил в 1957 году в строительной фирме "Immobiliare costruzioni".
На момент дебюта Сильвио Берлускони в большой итальянской политике ему исполнилось 57 лет. Берлускони установил феноменальный рекорд в политической истории крупных демократических государств мира. Создав с нуля в январе 1994 года свою первую политическую партию «Вперед, Италия!»
Используя информационные ресурсы, партия 27 ноября 1994 года одержала победу в составе правоцентристской коалиции "Полюс свободы". Берлускони занял пост премьер-министра в коалиционном правительстве. Из-за критики в адрес Берлускони и разногласий среди союзников по коалиции первое правительство Берлускони просуществовало семь месяцев.
Магнат возглавил правительство вновь в 2001 году. Но в Италии, из-за ввода общеевропейской валюты евро, начались акции протестов. Результатами вхождения в еврозону стали рост цен и снижение покупательной способности населения. Это подорвало доверие граждан к партии Берлускони, и он проиграл выборы в 2004 году.
Тем не менее это не помешало Берлускони стать главой правительства еще два раза: в 2005 году и 2008.
13 декабря 2009 года Берлускони подвергся нападению во время раздачи автографов после воскресного митинга членов партии «Народ свободы».
Неизвестный бросил в него сувенирную копию Миланского собора. Сильиво получил удар в лицо и упал. Медики установили, что у Берлускони были расколоты зубы, сломан нос и серьезно повреждена верхняя губа. В результате травмы он потерял много крови
Имя нападавшего — Массимо Тарталья. Во время расследования Тарталья написал премьеру письмо с извинениями, где называет свой поступок подлым и необдуманным, и выразил глубокое сожаление.
Выяснилось, что Массимо страдал психическими расстройствами, что повлияло на решение суда. 29 июня 2010 года суд признал Тарталью не виновным. Согласно заключению экспертизы, Массимо в момент нападения действовал неосознанно, и его психологическое состояние не позволяет ему предстать перед судом.
Берлускони не стал оспаривать решение суда. Дело было закрыто.
По последним данным, в отношении Берлускони в Италии за всю его жизнь было возбуждено 61 судебное расследование и уголовное дело.
Ему предъявлялись обвинения в связах с мафией, во взяточничестве, отмывании денег, коррупции, незаконном финансировании политических партий, подделке финансовых документов и прочее.
Большинство уголовных дел либо рассыпались на стадии расследования, либо были прекращены за истечением срока давности или ввиду примирения сторон, либо завершались оправданием обвиняемого.
Всего Берлускони был осужден трижды, однако после всех апелляций окончательно остался в силе обвинительный приговор только за налоговые преступления. В связи с амнистией и преклонным возрастом, Берлускони был освобожден от тюремного заключения.
12 июня 2023 года политик скончался на 87-м году жизни в госпитале «Сан Раффаэло» в Милане от лейкемии.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти Берлускони, назвав его политиком мирового масштаба.
Рассуждая о смерти, Берлускони сказал с присущим ему сардоническим юмором: «Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем — а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!».