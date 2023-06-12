"Я проклят, чтобы побеждать". Запоминающиеся цитаты Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони был не из скромных и не стеснялся говорить о себе и своих заслугах:
- Я лучший премьер Италии за 150 лет.
- Я - правильный человек на правильном месте.
- На мировой сцене нет никого, кто может со мной сравниться.
- Я всегда побеждаю, я проклят, чтобы побеждать.
Он часто сравнивал себя с другими политиками. Иногда кажется, что он даже немного завидовал "загару" бывшему президенту США, Барак Обаме:
- Я бледнее, потому что давно не был на солнце, а Обама красивее, моложе и выше меня.
- Я привез вам привет от этого, такого, загорелого... Барака Обамы... Вы не поверите, но они с женой ходят на пляж вместе. Так вот, она тоже загорелая.
Политик много рассуждал о женщинах. По его словам, они нравились ему, а он - им:
- Тут целая очередь из женщин, которые мечтают выйти за меня замуж. И я думаю, что знаю, почему. Во-первых, я смешной, не так ли? Во-вторых, я состоятельный, это тоже не секрет. Третье – ходят слухи, что я хорош в постели. Ну, и четвертое, эти женщины думают примерно одно и то же: "Он старый, скоро умрет, а я тогда все унаследую.
- Вокруг столько красивых и привлекательных девушек, а я не святой. Думаю, вы это понимаете.
- Итальянские женщины так красивы, что к ним следует приставить военное сопровождение - чтобы избежать изнасилований.
При этом Берлускони заявлял, что никогда не позволял себе больше дозволенного:
- У меня есть постоянные отношения, и я никогда не платил за секс - абсурдно даже предположить такое.