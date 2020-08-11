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11 августа
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Политика

«Я не хочу крови и насилия»: Светлана Тихановская обратилась к своим сторонникам

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников уважать закон, не противостоять милиции и не выходить на площади, сообщает ТАСС.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
news.tut.by

«Уважаемые граждане республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — заявила кандидат в президенты.

Этот текст Тихановская читала с листа, сидя на кожаном диване в помещении с закрытыми жалюзи окнами.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты покинула страну и отправилась в Литву. Информация об этом подтверждена в другом ее видеообращении. Тихановская подчеркнула, что это самостоятельное решение.

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