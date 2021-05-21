«Я уже вижу, как трясутся американские политики». Англичан напугала сверхсекретная российская ракета

Гиперзвуковую ракету «Острота» оценили читатели британского издания Daily Mail. В публикации говорится, что Россия разрабатывает «сверхсекретную» ракету для прорыва любой современной системы противоракетной обороны, делится новостной находкой информагентство РИА Новости .

Скриншот с видео на канале "Минобороны России" в youtube.com

Daily Mail пишет, что «Острота» должна стать частью программы модернизации неядерных сил России. Это наверняка укрепит позиции Москвы в сфере высокотехнологичных систем данного типа.

РИА Новости отмечает, что в статье говорится о еще одной особенности ракет — новое оружие, по мнению журналистов Daily Mail, поможет российской армии «наносить удары по защищенным целям противника, которые невозможно отразить никакими средствами».

Газета Daily Mail. ССО.

Британцы активно оставляли комментарии под публикацией. Их мнения разделились.

«Россия видит здесь свой шанс. Если Москва и Пекин объединят усилия — нам конец!» — пишет читатель под ником Truthsleuth.

«Но… Но у нас же есть суперпупердуперракеты», — иронизирует пользователь Billhillllll.

Кот. Непередаваемые эмоции. pixabay.com.

«А что им еще делать, когда НАТО буквально окружила Россию со всех сторон и расположила войска прямо у ее границ», — отмечает SmartyS.

«У Москвы есть право защищаться», — выразил мнение Skollx.

«Бьюсь об заклад, ее можно остановить с помощью лазерных технологий», — предположил Glunx.

Британский флаг. pixabay.com.

«Знаете что, враги России пытаются делать ровно то же самое», — заметил wotchamacawlit.

«Я уже вижу, как трясутся американские политики. Они всегда пытаются расправиться со слабыми странами. Это новое оружие значительно снизит шансы того, что наши трусливые лидеры поступят так же с Россией», — поделился мнением AddictedToKylie.

Интернет. СС0

«Теперь я понимаю, почему Трамп так завидовал России», — написал пользователь Chadbad.