«Я взяток не давал и могу это доказать». Бизнесмен Трепаков ответил Следкому

«Я не отказывался говорить»
Комментируя дело бизнесмена, Павел Тен сказал, что Трепаков «еще в ходе следствия отказался говорить об обстоятельствах дачи взятки должностному лицу, посчитав, что ему не в чем давать показания».
«Все было иначе. Да, я отказался давать признательные показания, что дал взятку должностному лицу. Потому что я её не давал. Более того, я неоднократно устно и письменно пытался подтвердить несколько важных моментов: у меня вообще не было оснований для взятки; замечания на объекте отсутствовали, а сами работы завершены еще в феврале 2016 года, то есть на пол года раньше, чем заявленные следствием события.
Еще в 2017 году я принес следователю пояснения на 35 страницах, экспертизу, перечень изменений, проект 2016 года, согласования Заказчика, уведомления от инспекции и еще 53 разных документа (большинство из них имеются в распоряжении редакции — прим.ред.), подтверждающих мою невиновность. Вот только никто не стал их смотреть. А теперь они говорят, что я отказался говорить. Нет, я отказался признать вину, так как я не преступник и некогда им не был», — эмоционально заявляет Трепаков.
Трепаков передал редакции ходатайства, написанные в 2017 году в рамках дела Вернигоры, направленные в следственный комитет и прокуратуру, с требованием о допросе и рассмотрении документов, но указанные действия так и не состоялись.
Напомним, главу «Строй-Мастера» обвиняют в даче взятки в 40 тысяч рублей инспектору ГАСН (государственный архитектурно-строительный надзор при Государственной инспекции Алтайского края) Сергею Вернигоре за акт проверки газового объекта. Против Трепакова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Строй-Мастер — компания довольно известная в крае. Несколько лет назад была активным участником рынка госзаказа и построила несколько сотен объектов газо-, водо- и теплоснабжения.
Чужое дело
В 2017 году суд Центрального района Барнаула признал Вернигору виновным в получении взятки по 10 эпизодам, и один из эпизодов связан с Александром Трепаковым и деятельностью его предприятия.
«Якобы 15 тысяч я отдал ему лично в руки. Еще 25 тысяч перечислил сотрудник нашей компании, которому в СК пришлось даже скорую вызвать — диагностировали гипертонический криз и прединфарктное состояние. А следователь составил протокол допроса и написал: „От подписи отказался“. Позже он скажет, что человек был абсолютно здоров, адвоката не просил (который несколько часов простоял за дверью и так и не смог попасть к своему клиенту), дал показания и почему-то отказался их завизировать», — сказал Трепаков.
И при всем этом, продолжает собеседник, ему так и не дали выступить в качестве свидетеля по делу Вернигоры, указав, что он не является стороной по делу.
«То есть приговор Вернигоре вынесли, и автоматически сделали меня виновным, даже не узнав моей версии. Я оказался преступником по приговору другого лица, что не допустимо» — заявил бизнесмен.
Кстати, по его словам, Вернигору сразу после суда отпустили, он ни дня не сидел. Зато «Строй-Мастер» получил штраф и ограничение на участие в конкурсных процедурах на два года.
Трепаков также обращает внимание на один момент: если следствие в 2017 году было уверено, что бизнесмен совершил преступление, но своей вины не признал и отказался от сотрудничества, то почему его эпизод еще тогда не выделили в отдельное производство, не инициировали процедуру привлечения к уголовной ответственности?
А была ли взятка?
«По мнению органов следствия, виновность Трепакова очевидна и доказана совокупностью доказательств, в том числе вступившим в силу приговором суда по делу Вернигоры. Вопрос виновности Трепакова, думаю, в ближайшее время решит суд», — сказал в интервью Павел Тен.
Сам же Трепаков заявляет, что его дело «шито белыми нитками».
«Главное доказательство моей вины — заявление осужденного инспектора. Якобы, в какой-то из дней октября (точную дату не помнит, но „точно“ с 1 по 31 октября) я передал ему деньги в черной машине, какими купюрами — тоже не помнит. Очень удобно вообще не помнить дату, ведь на каждый день октября нет никакой возможности предоставить алиби, найти свидетелей», — говорит он.
И добавляет, что нет ни видеосъемок, ни аудиозаписей о суммах или передаче денег, как и нет и самого итогового акта, за который данная взятка предполагалась по версии следствия.
Но, что самое главное, не было повода эту взятку давать. Трепаков объясняет: газораспределительный пункт (ГРП-11), который компания строила в Советском районе, по закону не был под контролем Госинспекции. То есть Вернигоре «заплатили» за документ, который по закону он вообще не должен быть делать и не имел полномочий выдавать заключения, либо акты. При этом собеседник предоставил ответы и справки от разных ведомств, в том числе и от инспекции.
Также ссылается на решение арбитража по иску Администрации Советского района. Во время судебного процесса была проведена экспертиза, установившая, что все работы на объекте выполнены еще в феврале 2016 года, без каких либо замечаний (а эпизод со взяткой датирован октябрем того же года, то есть спустя более чем полгода), и было подтверждено, что все работы выполнены качественно, в срок и без отклонений от проектных решений.
«Важно отметить, что замечания, которые я якобы пытался скрыть на объекте, заплатив инспектору „40 тысяч“ не могли быть в принципе, так как объект был построен по новой откорректированной в 2016 году проектной документации, которая до сих пор отсутствует у следствия. То есть следователь до сих пор не разобрался в том, что проект 2010 года не имеет отношения к конечному результату работ согласованному Минстроем, Газпромом и Заказчиком еще в 2014 — 2015 годах.» — добавляет Александр Трепаков.
Он уверен, что возбуждение дела может быть связано с желанием продлить срок запрета участия его компании в госзаказах.
Существует и еще один нюанс. Если суд признает Александра Трепакова невиновным, то автоматически рушится приговор Вернигоры 2017 года, а бизнесмен получает право на реабилитацию и компенсацию материального ущерба.
Глава «Строй-Мастера» по-прежнему готов предоставить суду и следствию документы в свою защиту, и надеется, что его дело рассмотрят справедливо и честно.
- Согласование глубины газопровода ГРП-11 и пригрузов от 01.12.2014;
- Письмо Заказчика о корректировке ПСД по ГРП-11 в связи с несоответствием действительности от 24.08.2015;
- Перечень изменений, внесенных в документацию по ГРП-11 от 09.11.2015;
- Извещение об отсутствии требования выдачи разрешения на строительство ГРП-11 от главного специалиста отдела ГСН по районам края Госинспекции Алтайского края А. Тюнина от 26.05.2016;
- Уведомление Александру Трепакову от Администрации Советского района о поручении корректировки проектной документации на ГРП-11 в связи с выявленными дефектами по вине проектного института от 08.07.2016;
- Письмо Госинспекции Алтайского края главе Советского района о разъяснении отсутствия необходимости осуществления регионального государственного строительного надзора при строительстве распределительного газопровода ГРП-11 давлением менее 0,6 мегаПа от 12.04.2017;
- Ходатайство Александра Трепакова об участии в процессе Вернигоры от 15.11.2017;
- Ответ суда Центрального района об отклонении ходатайства от 23.11.2017;
- Решение краевого суда по иску Администрации Советского района к ООО «Строй-Мастер» о взыскании неустойки и встречному иску ООО «Строй-Мастер» к Администрации Советского района о взыскании задолженности, штрафа и неустойки от 20.12.2017;
- Судебная экспертиза по взаимным искам от 30.06.2017;
- Заявление об обжаловании приговора Вернигоры от 06.06.2019;
- Ответ Центрального суда об отказе в обжаловании приговора Вернигоры по заявлению Трепакова от 22.07.2019.