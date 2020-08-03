«Я взяток не давал и могу это доказать». Бизнесмен Трепаков ответил Следкому

«Никакой взятки не было. Не было даже основания для нее. А уголовное преследование — попытка отстранить крупную компанию с рынка госзаказа». Так глава «Строй-Мастера» Александр Трепаков, обвиняемый в даче взятки должностному лицу, ответил на оценку дела следователя по особо важным делам СУ СКР по Алтайскому краю подполковника юстиции Павла Тена.

«Я не отказывался говорить»

Комментируя дело бизнесмена, Павел Тен сказал, что Трепаков «еще в ходе следствия отказался говорить об обстоятельствах дачи взятки должностному лицу, посчитав, что ему не в чем давать показания».

«Все было иначе. Да, я отказался давать признательные показания, что дал взятку должностному лицу. Потому что я её не давал. Более того, я неоднократно устно и письменно пытался подтвердить несколько важных моментов: у меня вообще не было оснований для взятки; замечания на объекте отсутствовали, а сами работы завершены еще в феврале 2016 года, то есть на пол года раньше, чем заявленные следствием события. Еще в 2017 году я принес следователю пояснения на 35 страницах, экспертизу, перечень изменений, проект 2016 года, согласования Заказчика, уведомления от инспекции и еще 53 разных документа (большинство из них имеются в распоряжении редакции — прим.ред.), подтверждающих мою невиновность. Вот только никто не стал их смотреть. А теперь они говорят, что я отказался говорить. Нет, я отказался признать вину, так как я не преступник и некогда им не был», — эмоционально заявляет Трепаков.

Трепаков передал редакции ходатайства, написанные в 2017 году в рамках дела Вернигоры, направленные в следственный комитет и прокуратуру, с требованием о допросе и рассмотрении документов, но указанные действия так и не состоялись.

Напомним, главу «Строй-Мастера» обвиняют в даче взятки в 40 тысяч рублей инспектору ГАСН (государственный архитектурно-строительный надзор при Государственной инспекции Алтайского края) Сергею Вернигоре за акт проверки газового объекта. Против Трепакова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Строй-Мастер — компания довольно известная в крае. Несколько лет назад была активным участником рынка госзаказа и построила несколько сотен объектов газо-, водо- и теплоснабжения.

Чужое дело

В 2017 году суд Центрального района Барнаула признал Вернигору виновным в получении взятки по 10 эпизодам, и один из эпизодов связан с Александром Трепаковым и деятельностью его предприятия.

«Якобы 15 тысяч я отдал ему лично в руки. Еще 25 тысяч перечислил сотрудник нашей компании, которому в СК пришлось даже скорую вызвать — диагностировали гипертонический криз и прединфарктное состояние. А следователь составил протокол допроса и написал: „От подписи отказался“. Позже он скажет, что человек был абсолютно здоров, адвоката не просил (который несколько часов простоял за дверью и так и не смог попасть к своему клиенту), дал показания и почему-то отказался их завизировать», — сказал Трепаков.

И при всем этом, продолжает собеседник, ему так и не дали выступить в качестве свидетеля по делу Вернигоры, указав, что он не является стороной по делу.

«То есть приговор Вернигоре вынесли, и автоматически сделали меня виновным, даже не узнав моей версии. Я оказался преступником по приговору другого лица, что не допустимо» — заявил бизнесмен.

Кстати, по его словам, Вернигору сразу после суда отпустили, он ни дня не сидел. Зато «Строй-Мастер» получил штраф и ограничение на участие в конкурсных процедурах на два года.

Трепаков также обращает внимание на один момент: если следствие в 2017 году было уверено, что бизнесмен совершил преступление, но своей вины не признал и отказался от сотрудничества, то почему его эпизод еще тогда не выделили в отдельное производство, не инициировали процедуру привлечения к уголовной ответственности?

А была ли взятка?

«По мнению органов следствия, виновность Трепакова очевидна и доказана совокупностью доказательств, в том числе вступившим в силу приговором суда по делу Вернигоры. Вопрос виновности Трепакова, думаю, в ближайшее время решит суд», — сказал в интервью Павел Тен.

Сам же Трепаков заявляет, что его дело «шито белыми нитками».

«Главное доказательство моей вины — заявление осужденного инспектора. Якобы, в какой-то из дней октября (точную дату не помнит, но „точно“ с 1 по 31 октября) я передал ему деньги в черной машине, какими купюрами — тоже не помнит. Очень удобно вообще не помнить дату, ведь на каждый день октября нет никакой возможности предоставить алиби, найти свидетелей», — говорит он.

И добавляет, что нет ни видеосъемок, ни аудиозаписей о суммах или передаче денег, как и нет и самого итогового акта, за который данная взятка предполагалась по версии следствия.

Но, что самое главное, не было повода эту взятку давать. Трепаков объясняет: газораспределительный пункт (ГРП-11), который компания строила в Советском районе, по закону не был под контролем Госинспекции. То есть Вернигоре «заплатили» за документ, который по закону он вообще не должен быть делать и не имел полномочий выдавать заключения, либо акты. При этом собеседник предоставил ответы и справки от разных ведомств, в том числе и от инспекции.

Также ссылается на решение арбитража по иску Администрации Советского района. Во время судебного процесса была проведена экспертиза, установившая, что все работы на объекте выполнены еще в феврале 2016 года, без каких либо замечаний (а эпизод со взяткой датирован октябрем того же года, то есть спустя более чем полгода), и было подтверждено, что все работы выполнены качественно, в срок и без отклонений от проектных решений.

«Важно отметить, что замечания, которые я якобы пытался скрыть на объекте, заплатив инспектору „40 тысяч“ не могли быть в принципе, так как объект был построен по новой откорректированной в 2016 году проектной документации, которая до сих пор отсутствует у следствия. То есть следователь до сих пор не разобрался в том, что проект 2010 года не имеет отношения к конечному результату работ согласованному Минстроем, Газпромом и Заказчиком еще в 2014 — 2015 годах.» — добавляет Александр Трепаков.

Он уверен, что возбуждение дела может быть связано с желанием продлить срок запрета участия его компании в госзаказах.

Существует и еще один нюанс. Если суд признает Александра Трепакова невиновным, то автоматически рушится приговор Вернигоры 2017 года, а бизнесмен получает право на реабилитацию и компенсацию материального ущерба.

Глава «Строй-Мастера» по-прежнему готов предоставить суду и следствию документы в свою защиту, и надеется, что его дело рассмотрят справедливо и честно.