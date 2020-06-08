«Яблочники» отказались голосовать по поправкам в Конституцию

Партия Григория Явлинского считает внесение поправок, инициированных президентом Владимиром Путиным, «разрушением основ конституционного строя страны, российской правовой системы в целом», говорится в заявлении.

«Всенародное голосование», назначенное на 1 июля, вовлекает в незаконное мероприятие всех граждан страны, весь российский народ и, тем самым, переносит ответственность на граждан за эти незаконные действия. Вместо демократического социального государства, предусмотренного действующей конституцией, стране незаконно навязывают неправовую номенклатурно-бюрократическую модель мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма", — отмечается в заявлении.