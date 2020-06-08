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Политика

«Яблочники» отказались голосовать по поправкам в Конституцию

Партия «Яблоко» не будет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля.

Конституция.
Конституция.
culture.ru

Партия Григория Явлинского считает внесение поправок, инициированных президентом Владимиром Путиным, «разрушением основ конституционного строя страны, российской правовой системы в целом», говорится в заявлении.

«Всенародное голосование», назначенное на 1 июля, вовлекает в незаконное мероприятие всех граждан страны, весь российский народ и, тем самым, переносит ответственность на граждан за эти незаконные действия. Вместо демократического социального государства, предусмотренного действующей конституцией, стране незаконно навязывают неправовую номенклатурно-бюрократическую модель мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма", — отмечается в заявлении.

Григорий Явлинский.
Григорий Явлинский.
yavlinsky.ru

Кто еще против?

Ранее КПРФ также заявила, что не поддержит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. По словам коммунистов, «поправки не меняют сути Основного закона, по которому Россию принуждали жить четверть века». Кроме того изменения в Конституцию не могут приниматься «впопыхах», а голосование организуется «по юридически сомнительной процедуре», пишет bfm.ru.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.
архив ЦК КПРФ

Отдельная поправка в конституцию предусматривает обнуление президентского срока и позволяет действующему главе государства Владимиру Путину вновь участвовать в выборах.

Конституционное голосование состоится 1 июля. Этот день объявлен в стране выходным.

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