Япония создаст ударные самолеты для электронной войны с Россией

Меры рассчитаны на противодействие вооружённым силам России и Китая. По данным японского издания, оборудованием электронной войны предполагается оснастить уже имеющиеся транспортные и патрульные самолеты ВВС и ВМС страны. Первые из них планируется передать в вооруженные силы в 2027 году.
Япония уже имеет средства электронной войны. Однако, как утверждается, они носят пассивный оборонительный характер, например, призваны выводить из строя системы наведения уже запущенных баллистических ракет противника.
Теперь же речь идет о создании ударных наступательных самолетов электронной войны, которые должны эффективно нарушать действия систем связи в авиации и ВМС противника и выводить из строя его радары различных типов.