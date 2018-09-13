Японские власти не собираются комментировать каждое заявление Путина

Власти Японии не будут заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор, заявил генеральный секретарь кабмина страны Йосихидэ Суга, сообщает « Интерфакс ».

И добавил, что японские власти не собираются комментировать каждое высказывание российского лидера.

12 сентября Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сделал предложение премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. По словам главы российского государства, страны могут продолжить решать спорные вопросы уже после подписания документа. Японский премьер-министр Синдзо Абэ на ВЭФ говорил, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — ненормальная ситуация.

Кремль прокомментировал отказ Японии от мирного договора без предварительных условий. Идея по мирному договору с Японией родилась во время пленарной сессии форума, это новая инициатива Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Смысл идеи ясен. Решение территориальных споров — процесс, который требует иногда десятилетий», — сказал Песков.

Он добавил, что график Путина пока не позволит ему обсудить с Синдзо Абэ мирный договор, пишет bfm.ru.

Дмитрий Мосяков,

заведующий Центром Юго-Восточной Азии , Австралии и Океании Института востоковедения РАН:

Готовы 150 проектов, японцы готовы инвестировать в Сибирь, Дальний Восток и вообще в Россию. Преткновения — это проблема северных территорий, а главным образом проблема мирного договора. То есть как некая формальная констатация того положения, которое существует во взаимоотношениях двух стран. Я думаю, что это была попытка перевернуть ситуацию: мол, давайте сначала подпишем договор, а потом уже в рабочем порядке будем решать все вопросы, касающиеся северных территорий.

Япония и Россия не могут подписать мирный договор в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и их принадлежность не обсуждается.