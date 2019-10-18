Японцы захотели провести Олимпиаду на Курилах

Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила провести марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 на Курильских островах, сообщает агентство Kyodo.

Изначально соревнования должны были пройти в Токио, но Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о переносе забега в Саппоро. Температура в этом городе ниже, и спортсменам не придется страдать от сильной жары.

Однако большие затраты столицы на реализацию решения комитета возмутили губернатора города.

«Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях (так в Японии называют Курильские острова)», — заявила губернатор.

На странице консульства России в Японии в Facebook позже появился ответ на предложение Юрико Коикэ: «У Японии достаточно своих земель с прохладным климатом, но российские Южные Курилы к ним не относятся».

Также дипломаты подчеркнули, что спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток, пишет ura.ru.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в Японии начнутся 25 августа и закончатся 6 сентября.